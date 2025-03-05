Угорщина поскаржилася США на провальну стратегію ЄС щодо війни в Україні

За словами Петера Сійярто, якщо продовжити звинувачувати Росію в агресії, то це не допоможе зупинити війну в Україні.

Міністр закордонних справ та торгівлі угорщини Петер Сійярто після зустрічі з держсекретарем США Марко Рубіо у Вашингтоні у вівторок, 4 березня, заявив, що постійні розмови про те, що Росія винна у збройній агресії проти України, не дають результату. Тож потрібна інша стратегія.

Про це пише Telex.

Сійярто також зазначив, що Угорщина підтримує позицію Білого дому, що війна в Україні має бути закінчена попри всі труднощі та перешкоди.

"Ми погодилися, що риторика про те, що війна має тривати якомога довше, з одного боку, не є стратегією, а з іншого — є небезпечною позицією, оскільки чим довше ця війна триває по сусідству з нами, тим більший ризик ескалації", – заявив угорський міністр.

Він додав, що повідомив держсекретаря США про те, що в Європі, особливо в її західній частині, "діє організація, яка виступає проти Дональда Трампа та його мирного плану".

Сійярто запевнив, що на майбутньому саміті Євросоюзу Угорщина не схвалить жодного рішення, яке "спричинить ризик продовження війни".

"Звичайно, в Європі нас критикували, але постійні суперечки про те, хто винен, хто агресор, не допомагають. Це тривало три роки, і це не допомогло. Необхідно щось нове, необхідні мирні переговори", – заявив глава МЗС Угорщини.

Він підкреслив, що "неправильно та несправедливо" звинувачувати у проросійських настроях тих, хто виступає за мир, і США поділяють цю позицію Угорщини. Петер Сійярто також подякував уряду США за припинення фінансування програми USAID, яка становила основу зовнішньої політики США при демократах, втручалася у внутрішні справи інших держав, і від якої "світ страждав протягом чотирьох років".

Нагадаємо, Угорщина заблокувала проект Євросоюзу щодо гарантій безпеки України. Також Словаччина відмовилася від фінансової та військової підтримки Києва.

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