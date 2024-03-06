Угорщина проти призначення Рютте генсеком НАТО: Сіярто зробив заяву

Крісло генерального секретаря звільниться наприкінці року.
Угорщина не підтримує кандидатуру прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаду генерального секретаря НАТО, коли ця посада звільниться наприкінці 2024-го.
Про це заявив угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто, повідомляє Politico.
"Ми, безумовно, не можемо підтримати обрання на посаду генерального секретаря НАТО людини, яка раніше хотіла поставити Угорщину на коліна", - заявив політик.
До слова, Марк Рютте є давнім критиком чинного угорського уряду. Сіярто нагадав, що 2021-го Рютте засудив запроваджене прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном нове антиЛГБТ-законодавство, заявивши, що країні "більше немає чого робити в Європейському Союзі".
"Довгострокова мета - поставити Угорщину на коліна в цьому питанні", - сказав тоді Рютте.
Як повідомлялося раніше, низка країн НАТО хоче погодити кандидатуру Рютте на посаду генсека до літа. Прем'єр Нідерландів є фаворитом на посаду Генерального секретаря замість Єнса Столтенберга, термін повноважень якого закінчується у жовтні.
Читайте також:
- Китай нарощує оборонний бюджет, а Британія закликає німців надати Україні Taurus — міжнародний огляд
- Шпигунський скандал: РФ хоче нав’язати світові думку, нібито в Україні точиться війна між Росією та Заходом - Кірбі
- Переговори з Росією будуть єдиним способом припинити бойові дії в Україні - МЗС Китаю