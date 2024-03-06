Угорщина проти призначення Рютте генсеком НАТО: Сіярто зробив заяву

Угорщина не підтримує кандидатуру прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаду генерального секретаря НАТО, коли ця посада звільниться наприкінці 2024-го.

Про це заявив угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто, повідомляє Politico.

"Ми, безумовно, не можемо підтримати обрання на посаду генерального секретаря НАТО людини, яка раніше хотіла поставити Угорщину на коліна", - заявив політик.

До слова, Марк Рютте є давнім критиком чинного угорського уряду. Сіярто нагадав, що 2021-го Рютте засудив запроваджене прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном нове антиЛГБТ-законодавство, заявивши, що країні "більше немає чого робити в Європейському Союзі".

"Довгострокова мета - поставити Угорщину на коліна в цьому питанні", - сказав тоді Рютте.

Як повідомлялося раніше, низка країн НАТО хоче погодити кандидатуру Рютте на посаду генсека до літа. Прем'єр Нідерландів є фаворитом на посаду Генерального секретаря замість Єнса Столтенберга, термін повноважень якого закінчується у жовтні.

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