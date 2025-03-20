Угорщина шокувала черговою скандальною заявою стосовно України

Угорщина закликає перетворити Україну на "буферну зону" між ЄС і Росією, пише Financial Times.

На саміті лідерів Європейського Союзу, який розпочнеться 20 березня, Угорщина знову виступить проти більшості країн блоку, відстоюючи свою позицію щодо сповільнення євроінтеграції України та припинення військової допомоги Києву. Будапешт пропонує створити так звану "буферну зону" між ЄС та Росією, що, на його думку, відповідатиме інтересам обох сторін.

Про це в інтерв’ю Financial Times заявив міністр Угорщини у справах Європейського Союзу Янош Бока.

За словами міністр Угорщини у справах ЄС, повернення Дональда Трампа у Білий дім може змінити підхід Заходу до підтримки України, зокрема у військовому та фінансовому аспектах.

"Ми не вважаємо, що інтеграція України в оборонні структури ЄС сприятиме безпеці Європи. Натомість бачимо необхідність у створенні буферної зони між Росією та європейськими оборонними структурами, що відповідало б інтересам як Європи, так і Росії", – зазначив Бока.

Угорський міністр додав, що Україна може функціонувати як буферна зона лише за умови досягнення консенсусу між ключовими міжнародними гравцями, насамперед США та Росією. В іншому випадку, за його словами, Україна залишатиметься територією конфлікту.

"Якщо США або ЄС вживають заходів в Україні без погодження з Владіміром Путіним, це саме по собі є джерелом конфлікту", – наголосив він.

Позиція Будапешта щодо України викликає дедалі більше занепокоєння серед союзників по ЄС. Дипломати інших країн визнають, що розбіжності з Угорщиною виглядають нездоланними, а всередині ЄС уже ведуться неформальні дискусії щодо можливості усунення права вето Будапешта на рішення, які потребують одностайної підтримки.

"Протистояння з Україною не може тривати без наслідків для Угорщини", – заявив один із високопосадовців ЄС. За його словами, низка міністрів закордонних справ країн ЄС уже обговорювали потенційні санкції проти Будапешта.

Угорські посадовці не приховують, що їхня позиція стає більш жорсткою на тлі повернення Дональда Трампа до влади в США. За словами Боки, політична близькість Будапешта до адміністрації Трампа пояснюється не лише геополітичними, а й ідеологічними чинниками.

"Багато хто недооцінює рівень неприязні адміністрації Трампа до європейських інституцій. Він розглядає ЄС не просто як міжнародну організацію з протилежними інтересами, а як політичного опонента і діє відповідно", – заявив міністр.

Янош Бока також зазначив, що Угорщина посилила свою критику санкційної політики щодо Росії, стверджуючи, що обмеження можуть завадити мирному врегулюванню.

"Ми не хочемо, щоб санкції стали перешкодою для припинення вогню чи переговорів. Потрібно оцінити, наскільки вони допомагають або, навпаки, ускладнюють мирний процес", – пояснив угорський міністр.

Нагадаємо, що громадян Угорщини опитають щодо членства України в Євросоюзі. Бюлетень з одним запитанням "Чи підтримуєте ви, щоб Україна вступила до Євросоюзу?" надрукують на захищеному папері, що "унеможливить зловживання".