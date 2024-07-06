Угорщина скасувала зустріч з Бербок після поїздки Орбана до Москви: як виправдався Будапешт

Мовляв, причина далеко не технічна.
Угорщина скасувала запланований раніше візит міністерки закордонних справ Німеччини Анналени Бербок до Будапешта нібито з технічних причин, а не політичних.
Про це повідомили в угорському МЗС, пише Reuters.
Зазначається, що у зв'язку з "непередбачуваною зміною в календарі міністра закордонних справ" воно попросило перенести візит на більш пізній термін. Мовляв, зустріч відбудеться в найближчому майбутньому.
"Причина суто технічна, а не політична", - запевнило МЗС.
Зауважимо, Bloomberg повідомив, що канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана за його неоголошену поїздку до Москви. Бербок нібито мала провести зустріч із головою МЗС Угорщини Петром Сіярто, який супроводжував візит Орбана до Москви.
Нагадаємо, 5 липня угорський прем'єр Віктор Орбан поїхав з "мирною місією" до Москви на зустріч з Володимиром Путіним. Мовляв, він хоче "вислухати обидві сторони конфлікту".