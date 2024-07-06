Угорщина скасувала зустріч з Бербок після поїздки Орбана до Москви: як виправдався Будапешт

Мовляв, причина далеко не технічна.

Угорщина скасувала запланований раніше візит міністерки закордонних справ Німеччини Анналени Бербок до Будапешта нібито з технічних причин, а не політичних.

Про це повідомили в угорському МЗС, пише Reuters.

Зазначається, що у зв'язку з "непередбачуваною зміною в календарі міністра закордонних справ" воно попросило перенести візит на більш пізній термін. Мовляв, зустріч відбудеться в найближчому майбутньому.

"Причина суто технічна, а не політична", - запевнило МЗС.

Зауважимо, Bloomberg повідомив, що канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана за його неоголошену поїздку до Москви. Бербок нібито мала провести зустріч із головою МЗС Угорщини Петром Сіярто, який супроводжував візит Орбана до Москви.

Нагадаємо, 5 липня угорський прем'єр Віктор Орбан поїхав з "мирною місією" до Москви на зустріч з Володимиром Путіним. Мовляв, він хоче "вислухати обидві сторони конфлікту".

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