Угорщина спростила в'їзд для росіян та білорусів: ЄС зажадав пояснень

Угорщина спростила в'їзд для росіян та білорусів. Це рішення про пом'якшення візового режиму підвищує ризик шпигунства в ЄС.

Про це заявила у соцмережі Х єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон.

"Росія – це загроза безпеці. Нам потрібна більша, а не менша пильність. Надання потенційним російським шпигунам і диверсантам легкого доступу до ЄС підірве безпеку всіх нас", – наголосила вона.

Йоганссон каже, що погоджується із занепокоєннями щодо безпеки для Євросоюзу і надіслала Будапешту лист з проханням відповісти на низку запитань до 19 серпня.

"Сьогодні в листі я прошу угорський уряд надати пояснення. Якщо їхня схема легкого доступу становить ризик, ми будемо діяти", - зауважила політикиня.

Нагадаємо, що Угорщина оголосила про нову спрощену візову схему для громадян РФ та Білорусі. Вони можуть в'їжджати до країни без перевірок безпеки або інших обмежень. Будапешт стверджує, що багато з тих, хто в'їжджає за цією схемою, будуть будувати атомну електростанцію.

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