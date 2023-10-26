Угорщина стає проблемою для ЄС, яку необхідно вирішити — прем’єрка Естонії

Після численних блокувань фіндопомоги Україні та зустрічі Віктора Орбана з Путіним у ЄС почали відверто говорити про проблеми в порозумінні з Угорщиною.

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що Угорщина стає проблемою для Євросоюзу.

Про це вона сказала перед зустріччю лідерів ЄС у Брюсселі 26 жовтня, пише The Guardian.

"Це стає проблемою, яку ми повинні вирішити. У нас і раніше були розбіжності в думках, і нам вдавалося зберігати єдність, але щодо Угорщини це стає дедалі складніше", – сказала Каллас.

За словами очільниці естонського уряду, в ЄС немає потужного інструменту для протидії тому, що робить Угорщина. Сама ж Каллас здивована тим, що Угорщина продовжує дотримуватися поглядів, протилежних до більшості країн-членів Союзу, а також залишається поза межами Єврозони, незважаючи на високу інфляцію.

"Угорщина потребує ЄС", – додала Каллас.

Нагадаємо, угорський прем'єр Віктор Орбан після прибуття на засідання Європейської ради у Брюсселі 26 жовтня заявив про бажання укласти з Україною угоду в контексті блокування його країною 500 мільйонів євро військової допомоги від ЄС.

Позиція Угорщини щодо України

Угорщина вже неодноразово накладала вето на виділення 500 мільйонів євро військової допомоги Україні. Все через те, що Україна внесла до списку "спонсорів війни" угорський OTP Bank. Установа продовжує працювати в Росії та так званих "ДНР" і "ЛНР".

Однак Угорщині така відповідь України не сподобалася і вона вирішила скористатися своїм правом блокування фінансової допомоги Україні. У країні заявили, що їм "буде дуже важко" домовитися з ЄС про нові санкції проти Росії. Також країна пригрозила блокуванням нових траншів з Європейського фонду миру, заявивши, що "доки OTP Bank не буде вилучено зі списку, Угорщина не братиме участі в подальшому фінансуванні ЄС для передавання озброєнь Україні".

Згодом Україна таки пішла Угорщині на поступки і вилучила OTP Bank з переліку установ, що мають співппрацю з Росією. Щоправда, і це не змусило Будапешт відкликати своє блокування.

Пізніше з'явилася нова вимога перед Україною – надати юридичні гарантії, що банк більше не включатимуть до списку спонсорів війни.

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