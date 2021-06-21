Угорщина у ПАРЄ поскаржилася на український сайт "Миротворець"

Глава МЗС Угорщини Сійярто, якого також внесли до бази "Миротворця", заявив, що сайт загрожує угорським політикам.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто поскаржився ПАРЄ, що український сайт "Миротворець" начебто загрожує деяким угорським політикам.

Про це інформує "Європейська правда".

"Миротворець — список ворогів, які мають бути покарані. Я і сам у цьому списку, але для мене це не проблема, мене захищає контртерористична служба Угорщини. Але ті, хто живуть в Україні, мають більше підстав боятися", — заявив міністр.

Він запевняв ПАРЄ, що сайт "Миротворець" загрожує євродепутатці Андреї Бочкор, яка походить з Берегова.

"Є євро депутатка, яка боїться повернутися додому на різдвяні свята через те, що вона в цьому списку і не захищена", — сказав Сійярто.

Нагадаємо, що главу МЗС Угорщини Сійярто внесли до бази "Миротворця" у вересні 2018 року.

Як відомо, Угорщина вимагала від України відтермінування імплементації мовної статті закону про освіту, а також скасування його дії на приватні навчальні заклади. Через ухвалення цього закону вона блокує співпрацю України та НАТО, зокрема зустрічі комісії Україна-НАТО на високому рівні.

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