Угорщина відмовилася розглянути заявку Швеції щодо вступу до НАТО

Повернутися до цього парламент може 6 листопада.

Парламент Угорщини 24 жовтня відхилив пропозицію провести голосування щодо ратифікації заявки Швеції на вступ до НАТО.

Про це заявив депутатка від опозиційної "Демократичної коаліції" Агнеш Вадаї, повідомляє Associated Press.

Вадаї повідомила, що ініціативу заблокувала керівна партія "Фідес", яку очолює прем'єр Віктор Орбан, має абсолютну більшість у парламенті. Ця політсила продовжує гальмувати заявку Швеції, стверджуючи, що шведські політики нібито говорять "відверту брехню" про стан демократії в Угорщині.

Наразі Будапешт головною перешкодою на шляху Стокгольма до Північноатлантичного альянсу після того, як президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган подав до парламенту протокол про схвалення вступу країни.

Наступний можливий час для голосування щодо ратифікації заявки буде під час наступної парламентської сесії, 6 листопада.

Нагадаємо, 2022-го Стокгольм подав свою заявку на вступ до НАТО. Її ратифікували всі країни-члени Альянсу, крім Угорщини та Туреччини. Але 23 жовтня Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонував парламенту розглянути заявку про членство Швеції в НАТО.

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