Угорщина відреагувала на скандал з забороною на виїзд Порошенка

В Будапешті заявили, що не бажають брати будь-якої участі в українській внутрішньополітичній боротьбі.
Відмова у виїзді за кордон для опозиційного політика Петра Порошенка є ще одним доказом того, що Україна не готова до вступу до Європейського союзу.
Про це заявив офіційний представник уряду Угорщини Золтан Ковач.
Таким чином він відреагував на заяву СБУ про те, що експрезидент Петро Порошенко планував зустрітися з угорським прем'єром Віктором Орбаном, що потім нібито буде використано Росією для "інформаційно-психологічних операцій".
"Угорщина не бажає брати будь-якої участі у внутрішньополітичній боротьбі президента Зеленського, — написав Ковач у мережі X. — Такі новини та подібні політичні чистки — це ще один доказ, що Україна поки що не готова до членства в Європейському союзі".
Нагадаємо, раніше у пресслужбі СБУ заявили, що заплановану зустріч Петра Порошенка з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном спецслужби РФ планували використати у своїх ІПСО проти України.
Пізніше у партії "Європейська солідарність" заявили, що їх лідер Петро Порошенко під час свого закордонного відрядження не мав планів зустрітися з премʼєр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.
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