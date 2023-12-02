Угорщина відреагувала на скандал з забороною на виїзд Порошенка

В Будапешті заявили, що не бажають брати будь-якої участі в українській внутрішньополітичній боротьбі.

Відмова у виїзді за кордон для опозиційного політика Петра Порошенка є ще одним доказом того, що Україна не готова до вступу до Європейського союзу.

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Про це заявив офіційний представник уряду Угорщини Золтан Ковач.

Таким чином він відреагував на заяву СБУ про те, що експрезидент Петро Порошенко планував зустрітися з угорським прем'єром Віктором Орбаном, що потім нібито буде використано Росією для "інформаційно-психологічних операцій".

"Угорщина не бажає брати будь-якої участі у внутрішньополітичній боротьбі президента Зеленського, — написав Ковач у мережі X. — Такі новини та подібні політичні чистки — це ще один доказ, що Україна поки що не готова до членства в Європейському союзі".

Нагадаємо, раніше у пресслужбі СБУ заявили, що заплановану зустріч Петра Порошенка з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном спецслужби РФ планували використати у своїх ІПСО проти України.

Пізніше у партії "Європейська солідарність" заявили, що їх лідер Петро Порошенко під час свого закордонного відрядження не мав планів зустрітися з премʼєр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

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