Угорщина виступає за швидкий вступ України до ЄС, але й – за збереження зв’язків з Росією

Радник Орбана заявив, що держави-члени ЄС повинні тиснути на Єврокомісію, щоб пришвидшити цей процес.

Угорщина виступає за прискорення вступу України до Євросоюзу, але водночас і за збереження своїх тісних зв’язків з Росією.

Про це головний радник прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана – Балаш Орбан заявив 16 грудня, повідомляє Bloomberg.

"Позиція Угорщини базується на ідеї зв’язку", – сказав радник прем’єра, маючи на увазі Росію.

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"Тож ми не повинні відокремлювати нас один від одного", – додав він.

Очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто повідомив, що його держава цього тижня заблокувала внесення до санкційного списку Євросоюзу кількох посадовців з Росії. Документи свідчать, що після зустрічі лідерів ЄС до списку обмежень зрештою внесли понад 100 осіб та десятки організацій.

Раніше прем’єр Орбан закликав ЄС скасувати всі санкції проти Росії. Водночас офіційні особи Угорщини посилалися на залежність їхньої держави від російських енергоресурсів як причину, аби країна підтримувала тісніші зв’язки з Москвою, ніж інші члени союзу.

"У той час як керівництво України відкрито критикує Угорщину за просування російських інтересів у ЄС, уряд у Будапешті підтримує зусилля України щодо приєднання до ЄС і хоче, щоб Європейська комісія, виконавчий орган блоку, діяла відповідно до цього, сказав Балаш Орбан. Він також сказав, що уряд підтримує вступ Сербії до ЄС", – йдеться у статті.

"Сподіваємося, тільки-но це буде можливо. І держави-члени повинні чинити тиск на комісію, щоб пришвидшити процес", – сказав радник угорського прем’єра.

Нагадаємо, саме Угорщина, а також Польща блокували виділення Україні 18 млрд євро від ЄС на 2023 рік. Будапешт пішов на поступки лише, коли домігся виділення субсидій самій Угорщині. Варшава врешті теж підтримала Україну, а до цього виступала проти ставки податку з прибутку великих корпорацій у вигляді 15%.

Зауважимо, що в результаті Євросоюз таки затвердив допомогу для України на 18 млрд євро.

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