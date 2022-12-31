Угорщина взяла Україну в заручники, щоб вибити гроші з Євросоюзу - Кулеба

Уряд угорського премʼєра Віктора Орбана зробив Україну "своєю заручницею" у боротьбі за отримання грошей від Європейського союзу.

Про це заявив голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба і інтерв'ю виданню Politico.

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Він заявив, що угорський прем'єр Віктор Орбан намагається вести власну гру.

"Вона взяла Україну в заручники своєї боротьби за гроші, які, на її думку, винна їй Єврокомісія. Доброю новиною є те, що Єврокомісія знайшла спосіб, як зробити таку фінансову допомогу Україні можливою, без голосу Угорщини", - сказав Кулеба.

Він додав, що тепер всі знають, що у критичних випадках тепер можна знайти рішення.

Нагадаємо, раніше угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан, який вважається другом Росії, заявив, що війна Путіна проти України триватиме до того часу, поки США допомагатимуть нашій державі у боротьбі з агресором

Пізніше у МЗС України порадили Орбану "використати свої тісні зв’язки з Москвою, аби та припинила агресію проти України".

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