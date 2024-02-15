Угорщина заблокувала 13-й пакет санкцій ЄС проти Росії: Financial Times назвало неочікувану причину

Угорщина відкинула нові санкції проти Росії через наявність у списку китайських компаній.

Про це пише Financial Times.

"Угорці не погодилися через китайські компанії", – сказав виданню один із чиновників.

Водночас інший урядовець розповів, що угорський посол "попросив трохи більше часу для аналізу змісту пропозицій".

Зазначається, що на засіданні послів ЄС Угорщина була єдиною країною, яка не підтримала 13-й пакет санкцій. Він спрямований проти майже 200 людей та організацій з Росії, Китаю та інших країн, які, як вважається, допомагають Кремлю у військових діях.

ЄС прагне ухвалити свій 13-й пакет санкцій проти Кремля до дворічних роковин повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Це доповнить пакет фінансової підтримки Києва в розмірі 50 мільярдів євро

Нагадаємо, 1 лютого лідери Європейського Союзу досягли угоди про надання Україні допомоги в розмірі 50 мільярдів євро після того, як переконали прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана скасувати своє вето.

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