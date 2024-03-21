Угорщина заблокує конфіскацію заморожених активів Росії для України - DW

Єврокомісія пропонує 90% доходів від заморожених російських активів використати на купівлю зброї для ЗСУ.

Пропозиція Європейської комісії щодо конфіскації доходів від заморожених активів Російської Федерації, ймовірно, не отримає підтримки на саміті лідерів ЄС, що відбудеться в Брюсселі у четвер, 21 березня.

Про це повідомляє DW з посиланням на високопоставленого європейського дипломата.

Неназване джерело видання стверджує, що більшість країн-членів ЄС поділяє думку про те, що конфісковані з російських активів кошти слід використати на закупівлю зброї та боєприпасів для підтримки ЗСУ.

"Зараз Україна більше потребує грошей на зброю, а, на жаль, не на відновлення. І ми прагнемо зробити все, щоб уникнути подальших руйнувань в Україні", - наголосив співрозмовник DW.

У пропозиції Єврокомісії зазначається, що 90% доходів від активів повинні бути спрямовані на закупівлю зброї для ЗСУ. Втім, Угорщина виступає проти. У Будапешті вважають, що кошти варто використати на будь-що, окрім озброєння для українських військових.

Ще одне "суперечливе питання" порядку денного саміту - розширення Європейського Союзу. Торік у грудні лідери ЄС підтримали відкриття переговорів щодо вступу України та Молдови. Для початку переговорів країни-члени Євросоюзу повинні затвердити надані Єврокомісією рамки, які визначають шлях до вступу, та провести засідання міжурядової конференції, котрий є спеціально створеним органом, що буде безпосередньо керувати переговорами.

Ці два рішення потребують одноголосної підтримки всіх 27 лідерів Європейського Союзу. Втім, джерело видання зауважує: існує ймовірність, що їх не ухвалять під час цього саміту.

"Є країни-члени, які виступають проти того, щоб відкриття перемовин з Україною та Молдовою розпочалися за бельгійського головування в ЄС", - каже співрозмовник DW.

Як повідомлялося, Угорщина розіслала країнам Євросоюзу листа зі скаргами на Україну щодо питання захисту угорської національної меншини. Будапешт вимагає повернути права угорської меншини на той рівень, який був до 2015 року. Зокрема про вільне використання угорської мові в Україні, а також права на політичне представництво на регіональному та національному рівнях.

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