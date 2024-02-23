Угорщина закликала "обидві сторони" до перемир'я: заява уряду

Угорщині зробили заяву до другої річниці великої війни в Україні.

Уряд Угорщини опублікував заяву до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ до України, у якій закликав "обидві сторони" сісти за стіл переговорів.

Про це йдеться у заяві, оприлюднено на сайті угорського уряду 22 лютого.

У ній зокрема наголошують, що Будапешт вшановує загиблих внаслідок війни, висловлює співчуття "сотням тисяч" вдів і сиріт та зазначає, що Угорщина допомагає Україні у піклуванні про поранених.

Втім, Угорщині переконані, що війну в Україні не можливо завершити на полі бою. Саме тому угорські урядовці закликали сторони припинити вогонь та сісти за стіл переговорів. Разом з тим у заяві жодного разу не згадують країну-агресорку Росію

"Захист суверенітету України є елементарним інтересом Угорщини, і уряд Угорщини й надалі рішуче підтримуватиме це на всіх відповідних форумах", - наголошують у заяві.

Нагадаємо, раніше очільник угорського МЗС Петер Сіярто закликав до завершення війни між Україною та Росією. Угорський міністр наголошує на мирі.

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