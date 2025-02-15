Угорщина знову блокує переговори про вступ України до ЄС – ЗМІ

Будапешт наполягає на тому, що Україна має надати окремий план заходів щодо захисту національних меншин.

Угорщина 14 лютого виступила проти початку першого етапу переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу, який стосується верховенства права та відомий як кластер "Основи".

Про це повідомляє польське видання RMF24.

Голова Ради ЄС, Польща, підготувала документ із чіткими умовами для відкриття цього етапу переговорів. Від України очікують розробки двох дорожніх карт: однієї для реформ у сфері верховенства права та іншої – для змін у державному управлінні.

Однак Угорщина виявилася єдиною країною, яка виступила проти ухвалення цього листа. Будапешт наполягає на тому, що Україна має надати окремий план заходів щодо захисту національних меншин.

Через позицію Угорщини відкриття кластера "Основи", заплановане на квітень, опинилося під загрозою. Крім того, для продовження процесу необхідно ухвалити ще два процедурні рішення, які також можуть бути заблоковані, зазначає RMF24.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував вимогу Європи брати участь у переговорах щодо російсько-української війни.