Угорщину можуть "попросити" з високих посад у Брюсселі через витівки Орбана — Politico

У Європі вкрай незадоволені позицією Угорщини щодо України та загалом щодо всіх кандидатів на членство у ЄС.

Втомлені постійним обструкціонізмом прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо України, колеги-лідери з ЄС планують покарати його, надавши Угорщині слабкий портфель у наступній Європейській комісії.

Про це пише Politico.

Зазначається, що Угорщина хоче зберегти роботу з розширення, яка має значний вплив через переговори ЄС щодо вступу України до блоку. Однак національні уряди не хочуть, щоб нинішній комісар від Будапешта Олівер Варгеї (або будь-який інший угорець) залишався на такій важливій посаді.

Навряд чи "навіть йдеться" про те, щоб Угорщині дозволили зберегти контроль над будь-яким потужним брифом, сказав один зі співрозмовників видання. Європейська комісія заявила, що уряди і наступний обраний президент комісії повинні обрати наступних комісарів, і вона не буде "випереджати їхні рішення".

За словами журналістів, Орбан залишається найближчим союзником президента Росії Володимира Путіна в ЄС, і європейські лідери дедалі більше роздратовані його зволіканням із санкціями та протидією наданню коштів Києву. Орбан робив спроби заблокувати допомогу Україні і погрожував переговорам про вступ до ЄС. У липні угорці також візьмуть на себе піврічне ротаційне головування в Раді Євросоюзу, що дає їм повноваження визначати порядок денний.

Проте Угорщина все ще сподівається, що Варгеї залишиться на своїй посаді, яку він обіймає від 2019 року після того, як був висунутий Орбаном і взяв на себе відповідальність за зусилля блоку щодо залучення нових членів. Але Варгеї звинувачують у підриві політики щодо країн-кандидатів на вступ до ЄС, що створило плутанину в нещодавньому протистоянні з Грузією через широко засуджений закон про "іноземних агентів".

Будапешт раніше намагався запровадити власну версію правил російського зразка, наштовхнувшись на спротив Брюсселя та європейських правових інституцій.

"Після катастрофи, що сталася цього разу з Варгеї, і того, як Орбан ставиться до [президента Єврокомісії Урсули] фон дер Ляєн, немає жодного шансу, що вона передасть щось важливе [комусь] з його близьких", – сказав дипломат у коментарі Politico.

Нагадаємо, раніше видання Financial Times написало, що Угорщина блокує все, що пов'язано з військовою підтримкою України. Зокрема, прем'єр-міністр країни Віктор Орбан блокує ухвалення закону, який дозволив би Україні отримати від ЄС до 2 млрд євро на озброєння із заморожених російських активів.

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