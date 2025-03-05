Угорщину можуть позбавити права голосу в ЄС — Politico

Серед ініціатив, також пропонують призначити Каю Каллас міністеркою закордонних справ ЄС.

Євродепутати від проєвропейської партії Volt готують план, в якому закликають позбавити Угорщину права голосу в Європейському Союзі через її неодноразове блокування спільних рішень.

Про це повідомило видання Politico, посилаючись на текст плану.

Документ складається з дев'яти пунктів, серед яких пропозиція призначити верховну представницю ЄС з закордонних справ Каю Каллас міністеркою закордонних справ ЄС. Також вказано на необхідність створення спільної європейської армії та перегляду договорів ЄС з метою розширення та посилення оборонних можливостей.

Нагадаємо, Угорщина заблокувала проєкт Євросоюзу щодо гарантій безпеки України.

Читайте також: