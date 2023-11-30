Угорський міністр в ОБСЄ закликав припинити постачання зброї Україні

Очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто під час Ради міністрів ОБСЄ у Скоп’є закликав припинити постачання зброї Україні, бо це "затягує війну".

Про це пише "Укрінформ".

"Постачання зброї також не допомагає. Постачання зброї затягує війну. А нам не потрібна війна. Нам не потрібна зброя в регіоні. Що нам потрібно в регіоні, так це мир", - заявив угорський міністр.

Сійярто поскаржився на наслідки війни для Угорщини у вигляді біженців, зростання цін на енергоносії та інфляцію. Крім того, Сійярто сказав, що на війні гинуть угорці.

"Ми платимо цю ціну, ми відчуваємо наслідки та стикаємося зі стражданнями, навіть якщо ми не несемо жодної відповідальності за війну, і навіть якщо це не наша війна. І я представляю націю, члени якої гинуть у цій війні. В Україні проживає значна громада угорців - близько 150 тисяч. І оскільки вони є громадянами України, їх мобілізують до української армії. Багато з них були відправлені на фронт і багато з них вже загинули, на жаль. І ми, угорці, не хочемо, щоб гинуло більше людей. Ми не хочемо, щоб гинуло більше угорців, але загалом ми не хочемо, щоб гинуло більше людей у нас по сусідству", - заявив глава МЗС Угорщини.

На цьому тлі він заявив, що "мир – це єдине рішення", а "на полі бою немає рішення".

Раніше Сіярто заявив, що "вступ України до ЄС принесе війну". Міністр закордонних справ Угорщини вважає, що Україна не може стати членом Європейського Союзу до завершення війни з Росією.

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