Угода між США та Україною про корисні копалини: опубліковано текст (фото)

Угода між США та Україною / © ТСН.ua

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Україна та Сполучені Штати підписали угоду про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. Документ охоплює співпрацю у сфері безпеки, розробки надр і продажу стратегічної сировини — загалом ідеться про 57 видів мінералів.

Текст угоди опублікував народний депутат Ярослав Железняк.

Згідно з текстом угоди, нові положення регулюють політичні принципи співпраці щодо видобутку корисних копалин, отримання США доступу до українських мінералів, а також обсягів майбутньої військової допомоги.

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Окремо передбачається створення спільного фонду, до якого Україна передаватиме частину прибутків від ліцензій і рентних платежів.

Українська частка у Фонді формуватиметься із 50% доходів держбюджету від нової ренти за новими ліцензіями, а також із додаткових добровільних внесків. США можуть робити внески як грошима, так і у вигляді нової допомоги — наприклад, систем ППО.

Угода також передбачає, що її положення не суперечать курсу України на вступ до ЄС. Якщо така суперечність з’явиться, пріоритет матимуть євроінтеграційні положення.

Також угода стосується лише нових родовищ, ліцензії на які Україна видаватиме після набуття угодою чинності. За бажанням, цей перелік може бути розширений.

За повідомленям міністерки економіки Юлії Свириденко, ця угода, яка відображає довіру та стратегічне партнерство між нашими країнами. США визнають внесок України у глобальну безпеку та підтверджують свою підтримку нашого відновлення й довгострокового миру.

Угода між США та Україною / © Telegram-канал Ярослава Железняка Угода між США та Україною / © Telegram-канал Ярослава Железняка Угода між США та Україною / © Telegram-канал Ярослава Железняка Угода між США та Україною / © Telegram-канал Ярослава Железняка Угода між США та Україною / © Telegram-канал Ярослава Железняка Угода між США та Україною / © Telegram-канал Ярослава Железняка Угода між США та Україною / © Telegram-канал Ярослава Железняка Угода між США та Україною / © Telegram-канал Ярослава Железняка Угода між США та Україною / © Telegram-канал Ярослава Железняка

Угода про корисні копалини: подробиці

Нагадаємо, на думку народного депутату від фракції «Слуга Народу» Сергія Нагорняка, нинішній варіант угоди значно вигідніший для України, ніж первинний. Саму угоду країни підписали 30 квітня.

До цього президент України Володимир Зеленський розповів, що всі пункти «мінеральної угоди», які суперечили Конституції України, були виключені, і сторони підписали меморандум, який відповідав українському законодавству.

Також за заявою спікерка американського Держдепу Теммі Брюса, ця угода не пов’язана з процесом врегулювання війни в Україні.