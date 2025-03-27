Угода про копалини: як укладається договір і скільки зазвичай тривають перемовини

Угода про корисні копалини - що відомо на даний момент / © Reuters

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Окрім законодавства України процедура укладення договору про корисні копалини регулюватиметься міжнародним правом, зокрема спеціальною Віденською конвенцією з прав міжнародних договорів.

Про це сказав народний депутат України, голова Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко на “Радіо Свобода”.

За його словами, коли йдеться про укладення міжнародного договору, то існує своя процедура.

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“І це питання регулюється і міжнародним правом, зокрема, є Віденська конвенція з прав міжнародних договорів, і законма України, зокрема, є закон про міжнародні договори України”, — сказав Мережко.

Зараз, за словами депутата, “абсолютно неочікувано” з’явилася пропозиція США щодо укладення саме такого міжнародного договору. Проте це не так просто зробити. Потрібно спочатку опрацьовувати текст договору.

Іноді подібні перемовини тривають роками.

“Так швидко це не зробити. Навіть якщо вдасться опрацювати і погодити міжнародний договір з урахуванням або на основі і міжнародного права, і нашого законодавства, то цього теж буде недостатньо, тому що міжнародний договір не має безпосередньої дії. Він не регулює відносини всередині країни. Для цього треба створювати відповідне національне законодавство, так зване імплементаційне законодавство, тобто, я просто хочу сказати, що навіть з формальної точки зору — це дуже довгий шлях”, — сказав Мережко.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала Україні угоду про копалини, яка нагадує документ про експропріацію. Сполучені Штати тепер претендують на половину українських нафтових, газових і вуглеводневих ресурсів, а також майже на всі метали та більшу частину інфраструктури України. Натомість жодних гарантій безпеки не пропонують.

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