Угода про копалини може виявитись корисною Кремлю: названо приховані ризики для України

Росія може спробувати отримати користь від підписання угоди про копалини між Україною та США / © ТСН.ua

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Підписання угоди про корисні копалини може бути гарною новиною для України, але це необов’язково погано для Росії. Це тому, що угода з президентом України Володимиром Зеленським не виключає угоди з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

Таку думку висловив московський кореспондент Sky News Айвор Беннетт.

«Важливо пам’ятати, що Дональд Трамп наразі жонглює трьома окремими напрямками переговорів. Ця угода [про українські надра — ред.] є результатом одного напрямку — контактів Вашингтона з Києвом, які Білий дім проводив, щоб гарантувати, що Америка отримає щось натомість за свою військову підтримку України. Потім є власне мирні переговори, де пропозиції Дональда Трампа виглядають дуже скособоченими на користь Москви. Наразі це не змінилося.

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І останній напрям — це напрям між США та Росією, де президент США прагне зближення з Москвою», — зазначив журналіст.

Він звернув увагу, що між цими напрямами переговорів є певний перетин — гарантії безпеки для України. Але розміщення американських компаній на сході України — це не зовсім та гарантія безпеки, яку хотів отримати Зеленський. Водночас це можливо змусить Кремль замислитись, коли він вирішить продовжити свою військову агресію. Адже якщо так станеться, це майже напевно знищить зближення Москви з Вашингтоном.

«Бізнес-план Трампа свідчить, що він спробує вичавити якомога більше з цієї ситуації, і я думаю, що Росія також. Тож Кремль може розглядати це [угоду між Україною та США — ред.] як можливість отримати більше від переговорів, можливо, зображуючи це як поступку зі свого боку, щоб нав’язати більше умов», — вважає автор статті.

На його думку, росіяни можуть заявити, що бізнес-інтереси США в Україні є достатньою гарантією безпеки для Києва. А потім використати цей аргумент, щоб заручитись підтримкою США та не допустити надання Україні реальної гарантії безпеки у вигляді розгортання європейських миротворчих сил. Або ж Кремль може маніпулювати фактом підписання угоди про корисні копалини з Україною, щоб посилити свої інші вимоги, наприклад, скасування санкцій, визнання Криму або повернення Росії до складу G7.

«Дональд Трамп, може, і є майстром укладання угод, але Москва є майстром захисту власних інтересів. І угода про корисні копалини з Україною навряд чи цьому завадить», — підсумував Айвор Беннетт.

Нагадаємо, угода між США та Україною щодо доступу до надр може стати поштовхом до відновлення військової допомоги Києву . Британське видання The Times зазначає, що підписання «довгоочікуваної угоди» 30 квітня надало Україні «впевненість у довгостроковій підтримці Вашингтона» та ускладнило можливість Трампа примусити Київ до «невигідного миру» з Росією.