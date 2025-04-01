Угода про корисні копалини: Бербок нагадала про домовленості України з ЄС

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок / © Associated Press

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Угода США та України про корисні копалини має відповідати законодавству ЄС.

Про це сказала міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час брифінгу з українським колегою Андрієм Сибігою 1 квітня.

Україна та Євросоюз, нагадала Бербок, раніше вже домовилися про те, що будь-яка нова угода має бути сумісною із законодавством ЄС.

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«Зрештою, це наш європейський континент. Звичайно, ми також ведемо діалог з усіма зацікавленими сторонами», — сказала вона.

Зазначимо, Андрій Сибіга підтвердив, що Україна офіційними дипломатичними каналами 28 березня отримала від США розширений текст угоди про рідкісноземельні метали. Українська сторона вже взялася до опрацювання документа та провела перший раунд консультацій зі США.

«Дуже важливо, щоб ми вийшли на текст, що відповідає інтересам двох сторін і є взаємоприйнятним. Важливо зазначити, що ця угода не може суперечити нашій інтеграції до Євросоюзу і це одна з наших принципових позицій», — зазначив голова МЗС України.

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