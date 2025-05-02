Угода про корисні копалини: як команда Трампа хоче використати її у своїй зовнішній політиці

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Адміністрація президента США Дональда Трампа вважає угоду про корисні копалини з Україною моделлю для подальших міжнародних домовленостей. Це відображає стратегію Трампа — використовувати вплив зовнішньої політики США для отримання активів та прибутку від інвестицій за кордоном.

Про це пише Bloomberg.

Підписана угода про корисні копалини надає США привілейований доступ до нових проєктів із розробки природних ресурсів України. Ця угода була ключовою вимогою Трампа для продовження допомоги Києву у протистоянні російському вторгненню.

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Високопосадовець Міністерства фінансів США заявив, що американські чиновники розглядають угоду з Україною як спосіб дати американському народу можливість брати участь в економічному зростанні регіонів, які зазвичай підтримуються Штатами через гранти чи позики.

Цей посадовець описав угоду як прояв наміру Трампа використовувати зовнішню політику для додавання до балансу США активів, а не зобов’язань.

Окремо спецпредставник американського президента з питань Африки Массад Булос повідомив, що США просувають мирну угоду між Конго і Руандою. Вона також міститиме окремі двосторонні угоди щодо корисних копалин з кожною зі сторін.

«Це цілком відповідає підходу адміністрації Трампа до дипломатії. Міністр фінансів заявив, що економічна безпека — це національна безпека, і це дійсно узгоджується з прихильністю Трампа до укладання угод, а не традиційної дипломатії«, — зазначила експосадовиця адміністрації Джо Байдена, а нині директорка Ініціативи трансатлантичної безпеки в Атлантичній раді Торрі Тауссиг, коментуючи угоду з Україною.

Проте залишаються значні питання щодо перспектив угоди з Україною. Усе тому, що багато потенційних родовищ потребують подальших досліджень та інвестицій, щоб стати комерційно привабливими. А деякі з родовищ розташовані поблизу або за лінією фронту.

Як повідомила міністерка економіки України Юлія Свириденко, сторони ще мають фіналізувати дві технічні угоди, які визначать, як працюватиме фонд. За її словами, це може зайняти кілька місяців.

У ширшому контексті ще необхідно провести переговори щодо мирної угоди між Україною та Росією. Спецпредставник президента США Стів Віткофф минулого тижня зустрічався з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві, але поки не зміг досягти тривалого припинення вогню — РФ продовжує авіаудари по українських містах і об’єктах.

Нагадаємо, напередодні міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що угода з Україною про корисні копалини чітко сигналізує Росії про прихильність Білого дому до мирного процесу, заснованого на вільній, суверенній та процвітаючій Україні у довгостроковій перспективі.

Зауважимо, що водночас угода про корисні копалини не містить гарантій безпеки. Разом з тим вона не вимагає від України повернення сотень мільярдів доларів допомоги від США, вже наданої від початку повномасштабної війни.