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Угода про корисні копалини: коли та де розпочнуться технічні консультації України та США
Ольга Стефанішина зауважила, що переговорна команда розглядає цю угоду з США як велику можливість, яка дійсно може допомогти Україні просунутися у цій війні.
Технічні консультації по угоді щодо мінералів з США з участю команд Міністерств юстиції та економіки України відбудуться завтра, у п’ятницю, у Вашингтоні, повідомила віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністр юстиції Ольга Стефанішина.
«Я не в змозі розглядати якісь деталі, тому що зустріч буде тільки завтра, але я зможу прокоментувати завтра», — сказала вона на пресконференції в Брюсселі в четвер, передає «Інтерфакс».
«Але одне я можу підтвердити напевно: ніщо в угоді не може бути узгоджено Україною таким чином, щоб підірвати існуючі зобов’язання, які має Україна, в тому числі фінансові в рамках Ukraine Facility, макрофінансової допомоги, співробітництва з МВФ», — сказала віцепрем’єрка.
Стефанішина нагадала, що цей новий проєкт угоди, як і попередній рамковий, був запропонований Сполученими Штатами.
Вона наголосила, що Україна веде переговори щодо угод, які спрямовані на акумулювання ресурсів для реінвестування в країну.
«Текст, представлений Україні, не є таким, що повністю відображає підхід України, тому наша технічна команда працюватиме в п’ятницю над тим, щоб збалансувати його, що дозволить нам мати дуже прості, зрозумілі принципи, на яких базуватиметься майбутній текст угоди», — зазначила вона.
Водночас Стефанішина зауважила, що переговорна команда розглядає цю угоду з США як велику можливість, яка дійсно може допомогти Україні просунутися у цій війні.
Нагадаємо, 1 квітня президент Володимир Зеленський повідомив, що українська та американська команди працюють над новим «драфтом» угоди про корисні копалини. Глава держави зазначив, що питання НАТО в цій угоді немає. Водночас наголосив, що угода не може йти всупереч майбутньому України в ЄС.