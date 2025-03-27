Угода про корисні копалини між Україною та США: Зеленський розповів, чи є просування

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Сполучені Штати вже неодноразово змінювали умови угоди про корисні копалини, і поки що незрозуміло, чи є останній варіант справді останнім. Тому про підписання угоди наразі говорити зарано. Ба більше, замість рамкової угоди, яку планувалося підписати раніше, тепер Білий дім пропонує Україні одразу підписувати повний документ, підготовка якого вимагатиме набагато більше часу.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Ми маємо дуже багато цих договорів про корисні копалини. І тому я хотів би до цього підходити не теоретично, а практично. І тоді, коли буде кінцева версія від США того чи іншого договору, чергового. Тому що постійно змінюються умови. І мені здається, начебто ми вже домовилися, що буде рамкова угода, а вже потім повна угода. А зараз, я так розумію, Америка змінює ці правила і пропонує одразу повну угоду”, — сказав президент.

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Він додав, що команди України та США працюють над документом, тому що повна угода потребує детального вивчення, адже має бути ратифікована у Верховній Раді та Конгресі США.

“Але перед цим треба, щоб знов-таки юристи попрацювали. Спочатку вони працювали над однією угодою, потім над другою. Тільки-но домовились про рамкову угоду — зараз нове правило. Ну що ж, знаєте, ми повинні діяти тут стримано, я б так сказав. Як ми намагаємось постійно діяти. Але про підписання говорити зарано. Важливо, що Україна співпрацює зі США”, — зауважив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський назвав дві країни, які представлятимуть Європу на мирних переговорах. Це рішення було ухвалене на українському саміті в Парижі.