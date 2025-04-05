рамп заявив, що хоче отримати доступ до українських корисних копалин в обмін на допомогу Україні / © Getty Images

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Україна використала пропозицію про видобуток цінних металів, щоб схилити президента США Дональда Трампа до подовження підтримки Києва.

Про це пише Politico.

«Пропозиція про цінні метали була явним моментом безпеки для України. У неї є критично важливі ресурси, такі як титан, уран та інші. І якщо Росія отримає ці ресурси, це буде катастрофою для союзників Києва», — сказав виданню один із високопоставлених чиновників, знайомий із переговорами.

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Однак ця «гра з корисними копалинами» відтоді перетворилася на політичну катастрофу, і Україна може навіть не отримати всіх обіцяних нею величезних ресурсів, зазначає Politico. До того ж, видобуток будь-яких копалин обійдеться в мільярди і може зайняти десятиліття — а це зовсім не ті терміни, які уявляв собі Трамп.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп хоче підписати угоду про копалини в обмін на гарантії від Києва — про припинення вогню. Телеканал CBS News повідомив із посиланням на джерело у Білому домі, що Трамп тепер хоче «вигідніших умов», аніж ті, що були у попередньому тексті угоди, яку не вдалося підписати 28 лютого.

Утім, якщо документ таки буде підписаний, він значною мірою буде стосуватися і українського півдня, де зараз точаться бойові дії. Наприклад, на території Запорізької області є родовища рідкісноземельних металів.

Текст угоди про копалини, яку готували до 28 лютого, потрапив у ЗМІ.

У ньому був загальний опис того, що саме планують видобувати разом Україна і США. У документі згадуються родовища корисних копалин, нафти, природного газу та інших видобувних матеріалів.

Здебільшого медіа в контексті угоди пишуть про рідкісноземельні метали. Це 17 хімічних елементів, які в таблиці Менделєєва йдуть за лантаном. Це такі метали, як церій, ербій, гольмій та інші.

Президент України Володимир Зеленський 4 березня оприлюднив повідомлення у соцмережі X, в якому наголосив, що Україна прагне до миру і готова працювати для цього з президентом США. З його слів, українська сторона прагне «дуже швидко» пройти всі наступні етапи і разом зі США домовитися про «сильну остаточну угоду».

24 лютого, у треті роковини повномасштабного вторгнення, президент Росії Володимир Путін запропонував США спільно видобувати рідкісноземельні метали на тимчасово окупованих територіях України.