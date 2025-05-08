Угода про корисні копалини ратифікована: в Раді розповіли про подальші кроки

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія / © УНІАН

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Верховна Рада України у четвер, 8 травня, ратифікувала угоду про надра, яка передбачає економічне партнерство між Україною та США. Після підписання документа президентом України Володимиром Зеленським розпочнеться другий етап, на якому мають бути погоджені дві технічні угоди — про створення спільного інвестиційного фонду та внутрішні правила його діяльності.

Про це розповів голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія в ефірі національного телемарафону «Єдині новини».

За його словами, у законодавстві США немає вимог щодо ратифікації Конгресом подібних угод з іншими державами. Але за українськими законами парламент повинен схвалити угоду, тому що вона містить положення щодо податків, зборів і платежів в інвестиційний Фонд відбудови.

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Давід Арахамія додав, що президент України може поставити свій підпис на законопроєкті про ратифікацію угоди вже завтра.

«Після ратифікації ми переходимо до другого етапу. Наші перемовники вд уряду мають завершити процес узгодження та підписання двох інших, більш технічних угод щодо створення спільної установи, де „три на три“ будуть вирішувати долю інвестиційних проєктів, які буде фінансувати цей фонд. Три людини — з українського боку, три людини — з американського», — пояснив голова фракції «Слуга народу».

За попередніми оцінками, на підготовку та підписання двох технічних угод знадобиться близько місяця.

«Ми сподіваємося, що вже до осені Фонд буде сформований та почне працювати», — сказав нардеп.

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Водночас, за інформацією Давіда Арахамії, ратифікована угода про надра вже викликала зацікавленість інвесторів зі Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції та інших держав.

Нагадаємо, США та Україна домовились, як ділитимуть прибуток від видобутку українських корисних копалин. Водночас доходи та внески нового інвестиційного фонду не оподатковуватимуться ані в Україні, ані в США.