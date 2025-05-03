Угода про корисні копалини: російські депутати від безсилля висміюють договір, але Путіну невесело

Володимир Путін / © Getty Images

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У Москві зростає занепокоєння тим, що Росія може втратити свою перевагу в переговорах зі Сполученими Штатами щодо війни в Україні тепер, коли Київ нарешті підписав угоду про економічне партнерство з Вашингтоном.

Про це повідомляє The Wahsington Post.

Видання нагадує, що на початку своєї політичної кар’єри Дональд Трамп демонстрував позицію, близьку до захисту інтересів Росії. Проте останнім часом риторика Вашингтона змінилася, а укладення домовленості з Україною викликало гостру реакцію Кремля.

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Зокрема, російські офіційні особи цього тижня висміяли угоду, а один із сенаторів, Олексій Пушков, заявив, що вона є «ще одним важливим кроком до колонізації України».

Заступник очільника парламентського комітету з міжнародних справ Олексій Чепа підтримав його, заявивши, що угода ще більше посилила залежність України від Сполучених Штатів.

«Ця угода, по суті, перетворила Україну на мінерально-сировинну колонію», — заявив він російським журналістам.

Однак за лаштунками серед деяких представників російської еліти зростає занепокоєння тим, що ця угода може стати новим союзом між США та Україною, який спроможний закрити вікно можливостей для Росії укласти мирну угоду щодо України на вигідних умовах.

За словами російського чиновника та аналітиків, будь-який поворот у цих американсько-російських відносинах, що потеплішали, може затьмарити святкування Путіним 9 травня 80-ї річниці перемоги над нацистською Німеччиною і посилити тиск на Росію з метою змусити її погодитися на більш суттєве припинення вогню.

Нагадаємо, що угода про корисні копалини була підписана в ніч проти 1 травня.

Напередодні Дональд Трамп заявив, що угода між Україною і США про створення Інвестиційного фонду відбудови потенційно принесе його країні більший прибуток, ніж 350 мільярдів доларів — сума, яку, за його твердженням, США вклали в допомогу Україні під час повномасштабного вторгнення Росії.

ЗМІ пишуть, що ключовими проблемами в отриманні доходів від проєктів, реалізованих в межах угоди про надра, є труднощі запуску нових шахт.