Угода про корисні копалини: що отримає Україна і чи підпишуть її у теперішньому варіанті

Україна готова підписати угоду про корисні копалини / © Getty Images

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Теперішній варіант угоди про корисні копалини України, як і попередній, не містить гарантій безпеки та був сформульований як спосіб для України відшкодувати США кошти. Це викликає серйозні занепокоєння у Києві.

Про це повідомило видання The Washington Post з посиланням на анонімних представників України та США.

Неназваний високопоставлений український чиновник розповів кореспондентам, що наразі угода, пропонована до підписання, має вигляд так, наче «Україна була у війні зі США, програла, захоплена і тепер має платити довічні репарації».

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Ще один колишній український політик, який ознайомлений з переговорами, назвав новий варіант угоди про корисні копалини «лише початковою переговорною позицією США», однак додав, що вона «жахлива для України».

«Немає жодних шансів, що вона буде підписана у такому варіанті», — зазначив він.

Водночас деякі американські посадовці, які стежать за переговорним процесом, вважають, що проблеми, які виникли наразі довкола нової угоди про рідкоземельні ресурси, можна вирішити. Це можна зробити шляхом «додаткових переговорів», як зазначають у The Washington Post.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп прагне, щоб Росія та Україна якнайшвидше сіли за стіл переговорів щодо завершення війни. Сприяти цьому може укладання угоди про рідкоземельні ресурси, яку збираються підписати США та Україна. У ЗМІ цими днями поширюються різні думки стосовно того, коли адміністрації обох держав готуються укласти угоду, однак наразі цей процес перебуває все ще на стадії з’ясування деталей.

Перед цим у Reuters повідомлялося, що є певні успіхи в укладанні угоди про українські рідкоземельні метали, про які Дональд Трамп планує оголосити під час свого виступу за підсумками першого місяця діяльності.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що угода щодо корисних копалин між США та Україною може бути укладена наступного тижня.