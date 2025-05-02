Угода про корисні копалини: Шмигаль розкрив деталі про Інвестиційний фонд відбудови

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль / © Telegram/Денис Шмигаль

Реклама

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль описав основні положення угоди зі США про створення Інвестиційного фонду відбудови. Він буде створений у межах угоди про корисні копалини.

Про це очільник уряду розповів під час виступу в парламенті і повідомив у Мережі.

Нагадаємо, що український уряд подав до Верховної Ради для ратифікації угоду зі США про створення Інвестиційного фонду відбудови.

Реклама

Основні положення угоди про Інвестиційний фонд відбудови

Буде створений Інвестиційний фонд відбудови, яким на рівних умовах керуватимуть Україна та США. Жодна сторона не матиме переваги у фонді. Усі рішення ухвалюватимуться спільно.

Фонд буде інструментом інвестицій в Україну, а не механізм передавання активів. Усі українські природні ресурси залишаються за державою.

Фонд наповнюватисяметься Сполученими Штатами та Україною в пропорції 50 на 50. З американського боку це будуть грошові внески або нова військова допомога.

Протягом перших 10 років прибутки фонду не виводитимуться з України , а реінвестуватимуться в державу.

Фонд гарантуватиме комерційні закупівлі продукції на умовах «бери або плати». Тобто на продукцію буде гарантований попит.

Фонд через американське агентство DFC залучатиме новітні технології зі США та Європи, що прискорить відновлення та модернізацію України.

В угоді немає згадок про будь-які боргові зобов’язання України.

Доходи фонду не оподатковуються ні США, ні Україною. Критичні копалини, які експортуються до США, не обкладаються митами. Шмигаль зазначив, що в нинішніх умовах це дає унікальні можливості для розвитку торгівлі.

Угода не суперечить іншим міжнародним зобов’язанням України.

«Враховуючи масштабність угоди, потрібні ще й додаткові технічні кроки. Фонд створюється на десятки років, і тому процес його створення — це не один день і не одне рішення», — зауважив прем’єр-міністр України.

Він додав, що Кабмін розраховує на підтримку народних депутатів щодо швидкої ратифікації цієї угоди та на подальшу співпрацю для її успішної реалізації.

Шмигаль переконаний, що угода стане основою для нових відносин зі США, які потрібні Україні для захисту державності у війні та відновлення країни після неї.

Нагадаємо, міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скотт Бессент 30 квітняпідписали угоду про корисні копалини. Згідно з нею, США отримають привілейований доступ до нових інвестиційних проєктів для розробки природних ресурсів, включно з алюмінієм, графітом, нафтою та природнимгазом. Також буде створений Інвестиційного фонду з відновлення України.

За словами Свириденко, Інвестиційний фонд з відновлення стане потужним інструментом для залучення як фінансів, так і інноваційних технологій. Як пояснила міністерка, що більше буде інвестицій та успішних проєктів, то більше можливостей буде для того, щоб обидві країни заробляли.

Міністерка економіки України також повідомила, що Верховна Рада має ратифікувати угоду про корисні копалини якнайшвидше.