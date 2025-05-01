Угода про корисні копалини: Бессент заявив про "козирі" в руках Зеленського

Зеленський отримав від Трампа «роял-флеш» для переговорів з Путіним / © ТСН.ua

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Президент України Володимир Зеленський отримав від американського лідера Дональда Трампа не просто угоди про корисні копалини, а й справжній «роял-флеш» у мирних перемовинах з Путіним.

Таку думку висловив міністр фінансів США Скотт Бессент в коментарі для Fox Business наступного дня після підписання угоди про надра між Україною та США.

«Ви пам’ятаєте, як президент Трамп сказав в Овальному кабінеті Зеленському: у вас немає козирів? Ну, тепер президент Трамп роздав йому роял-флеш», — заявив Бессент.

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Він додав, що тепер можна відкрити ці «карти» кремлівській владі, щоб у Москві пересвідчились, що між народами США та України «немає розбіжностей» у цілях.

Довідково, роял-флеш (royal flush) є найкращою комбінацією карт у грі в покер. Щоб заявити роял-флеш, гравець повинен мати на руках п’ять карт однієї масті від десятки до туза.

Нагадаємо, Трамп повторив свої звинувачення на адресу Зеленського, який нібито не хоче поступатися, «не маючи козирів на руках». Американський президент також зазначив, що з Путіним легше мати справу, ніж з Зеленським.