Угода США з Україною вплине на стосунки Білого дому з Кремлем, але невідомо, чи допоможе це досягти миру / © ТСН.ua

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Підписання цього тижня угоди про корисні копалини між Україною та США стало проривом в економічній співпраці двох держав. Але це навряд чи допоможе подолати опір російського диктатора Володимира Путіна та здійснити мирний план, запропонований президентом США Дональдом Трампом. І в Білому домі наразі не знають, як це змінити.

Про це пише Politico із посиланням на обізнані джерела, які побажали залишитися анонімними.

Хоча представники адміністрації Трампа у четвер, 1 травня, публічно оголосили про укладання угоди як про важливу подію, у Білому домі немає єдиної думки про те, що робити далі, повідомили джерела. В результаті Вашингтону, можливо, доведеться прийняти важкі рішення, у тому числі про прямий тиск на Кремль, на що Трамп досі не наважувався.

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«Більше санкцій стануть наступним етапом закручування гайок, якщо президент захоче піти цим шляхом», — підкреслив один зі співрозмовників видання.

Пропозиція сенатора Ліндсі Грема про запровадження нових санкцій проти РФ та 500% мит для країн, які досі купують російську нафту, газ та алюміній, одержала широку двопартійну підтримку в Сенаті, і, можливо, навіть переважну більшість. При цьому є сумніви, що додаткових санкцій виявиться достатньо ефективного тиску на Путіна. За останні місяці він уже 4 рази зустрічався зі спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом, але досі відкидає умови мирної угоди з Україною, які пропонують США, навіть попри те, що ця угода дала б Росії значні територіальні придбання.

Річард Хаас, колишній глава Ради з міжнародних відносин США заявив, що позиція Росії щодо війни проти України навіть стала жорсткішою.

«Вони ведуть війну без перепочинку, і їх чітко сформульована позиція стає все більш, а не менш вимогливою і все більше віддаляється від припинення вогню», — сказав Хаас.

Трамп поки не підтримав пропозицію республіканців щодо посилення санкцій проти Москви. І власне небажання президента схвалити додаткову військову допомогу Україні чи гарантії безпеки насамперед вимагало швидкого укладання стратегічної та довгострокової угоди про корисні копалини. За словами одного зі співрозмовників видання з Мінфіну США, ця угода має показати Росії, що США «віддані довгостроковому успіху України».

Міністр фінансів Скотт Бессент, який керував переговорами з Україною, напередодні заявив, що угода про надра позитивно вплине на мирні переговори, що зайшли в глухий кут. Він зазначив, що терміновість підписання угоди з Україною зросла в останні дні, тому що Трамп все більше дратувався через посилення атак Росії на українські міста, які призвели до нових жертв серед мирного населення, і максималістської позиції Кремля щодо мирних переговорів.

«Це сильний сигнал російському керівництву, і він дає президенту Трампу можливість вести переговори з Росією на ще міцнішій основі», — сказав він в інтерв’ю Fox Business.

При цьому Річард Хаас вважає, що угода покращить напружені відносини між США та Україною, але навряд чи змінить перебіг мирних переговорів.

«Ми не маємо переоцінювати це. Це не буде заміною довгострокової військової та розвідувальної підтримки США для України. Єдине велике питання полягає в тому, чи приведе ця угода до чогось більшого між США та Україною», — сказав Хаас.

Нагадаємо, Подоляк сказав, що змінилося у політиці Трампа після зустрічі у Ватикані. За словами радника керівника ОПУ, президент США усвідомлює, що на Росію треба давити.