Угода про надра: дипломат сказав, чи може Україна погодитись на умови США

Український дипломат Андрій Дещиця / © УНІАН

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Угода про корисні копалини між Україною та Сполученими Штатами — це складна суміш бізнесу та політики. Але у будь-якому разі Україна не повинна погоджуватись на повне використання своїх ресурсів іноземною державою.

Таку думку висловив Андрій Дещиця, український дипломат, в.о. міністра закордонних справ України в лютому-червні 2014 року в інтерв’ю журналістці TSN.ua Христині Зеленюк.

«Те, що відбувається навколо цієї угоди [про корисні копалини — ред.], це десь приблизно така сама ситуація, такий самий сценарій, що відбувається взагалі. Щодо позиції та політики Сполучених Штатів — вона дуже часто міняється, і вона дуже непередбачувана. Це дуже небезпечно для міжнародних відносин, для стабільності та безпеки у світі. Що стосується безпосередньо цієї угоди, я думаю, що ми не можемо погодитися на повне використання України. Це абсолютно нереально. І, звичайно, ми бачимо кілька змін і підходів до цієї угоди», — зазначив Дещиця.

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Він зауважив, що у такій ситуації команді перемовників, очільнику МЗС та президенту України дуже важко «тримати удар», особливо тому, що американці постійно змінюють умови, а Україні доводиться на це реагувати.

«Якщо ми дивимося на цю угоду як на бізнесову, то це одна справа. Є інтерес США до наших надр, ми можемо домовитися бізнесово. Але тут, на жаль, є інший компонент. Цю угоду прив’язують до безпекової політики, до питань підтримки України. І це абсолютно змінює акцент. Ми не можемо продавати щось заради того, щоб зберегти безпеку. Очевидно, на цьому треба грати, треба знайти це середнє золоте зерно, яке б задовольнило нас і американську сторону», — пояснив дипломат.

Він додав, що ситуацію також ускладнює, що вона обговорюється в той час, коли США, Україна та РФ ведуть переговори про припинення вогню. До того ж один з учасників переговорів, який намагається бути посередником в досягненні мирного порозуміння, є прихильним до однієї зі сторін.

«Це Сполучені Штати, які прихильні до Росії. І показують цю свою прихильність. Ми знаходимося в досить складній ситуації. Але на жаль, для української дипломатії цей період [від 2014 року — ред.] постійно складній», — підсумував Андрій Дещиця.

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Нагадаємо, умови нової угоди про корисні копалини, яку запропонували США, ставлять під удар членство України в ЄС.