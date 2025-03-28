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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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143
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Угода про надра: дипломат сказав, чи може Україна погодитись на умови США

США намагаються прив’язати економічну угоду до безпекової політики та питань підтримки України.

Автор публікації
Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Андрій Дещиця

Український дипломат Андрій Дещиця / © УНІАН

Угода про корисні копалини між Україною та Сполученими Штатами — це складна суміш бізнесу та політики. Але у будь-якому разі Україна не повинна погоджуватись на повне використання своїх ресурсів іноземною державою.

Таку думку висловив Андрій Дещиця, український дипломат, в.о. міністра закордонних справ України в лютому-червні 2014 року в інтерв’ю журналістці TSN.ua Христині Зеленюк.

«Те, що відбувається навколо цієї угоди [про корисні копалини — ред.], це десь приблизно така сама ситуація, такий самий сценарій, що відбувається взагалі. Щодо позиції та політики Сполучених Штатів — вона дуже часто міняється, і вона дуже непередбачувана. Це дуже небезпечно для міжнародних відносин, для стабільності та безпеки у світі. Що стосується безпосередньо цієї угоди, я думаю, що ми не можемо погодитися на повне використання України. Це абсолютно нереально. І, звичайно, ми бачимо кілька змін і підходів до цієї угоди», — зазначив Дещиця.

Він зауважив, що у такій ситуації команді перемовників, очільнику МЗС та президенту України дуже важко «тримати удар», особливо тому, що американці постійно змінюють умови, а Україні доводиться на це реагувати.

«Якщо ми дивимося на цю угоду як на бізнесову, то це одна справа. Є інтерес США до наших надр, ми можемо домовитися бізнесово. Але тут, на жаль, є інший компонент. Цю угоду прив’язують до безпекової політики, до питань підтримки України. І це абсолютно змінює акцент. Ми не можемо продавати щось заради того, щоб зберегти безпеку. Очевидно, на цьому треба грати, треба знайти це середнє золоте зерно, яке б задовольнило нас і американську сторону», — пояснив дипломат.

Він додав, що ситуацію також ускладнює, що вона обговорюється в той час, коли США, Україна та РФ ведуть переговори про припинення вогню. До того ж один з учасників переговорів, який намагається бути посередником в досягненні мирного порозуміння, є прихильним до однієї зі сторін.

«Це Сполучені Штати, які прихильні до Росії. І показують цю свою прихильність. Ми знаходимося в досить складній ситуації. Але на жаль, для української дипломатії цей період [від 2014 року — ред.] постійно складній», — підсумував Андрій Дещиця.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути відео за цим посиланням: Домовленість з Путіним: як Трамп хоче закінчити війну і почати нову? НАЖИВО З АНДРІЄМ ДЕЩИЦЕЮ

Нагадаємо, умови нової угоди про корисні копалини, яку запропонували США, ставлять під удар членство України в ЄС.

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