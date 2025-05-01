Угода про надра між США та Україною: нардеп пояснив, в чому її важливість

Ця угода з США — стратегічна і передбачає інвестиції в нашу оборону / © facebook.com

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Нова безпекова угода між Україною та Сполученими Штатами вже незабаром буде представлена на розгляд Верховної Ради.

Про це заявив народний депутат від фракції "Слуга Народу" Сергій Нагорняк в ефірі КИЇВ24.

За його словами, сьогодні, 1 травня, прем’єр-міністр Денис Шмигаль представить угоду на погоджувальній раді лідерам парламентських фракцій.

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«Я думаю, що вже наступного пленарного тижня ця угода буде розглядатися у стінах парламенту», — зазначив Нагорняк.

Він підкреслив, що депутати мають намір уважно вивчити кожен абзац документа, оскільки це стратегічне питання для України.

«Український парламент має погодити цю угоду, тому що для нас важливо зберегти партнерство зі Сполученими Штатами», — наголосив нардеп.

За словами Нагорняка, в угоді йдеться про можливе постачання Україні нових видів озброєння, а також про створення фонду, у який США інвестуватимуть ці ресурси.

«Це не стара зброя, а саме нова — як інвестиція Сполучених Штатів у нашу оборону», — додав він.

Парламентар вважає, що Україна має зайняти державницьку позицію й усвідомлювати стратегічність цього документа як для США, так і для України.

Також він підкреслив, що нинішній варіант угоди значно вигідніший для України, ніж первинний.

«Перший проєкт був зовсім кабальний, не враховував інтересів України. Зараз же — зовсім інша річ», — заявив Нагорняк.

На його думку, найкраща гарантія безпеки — це зброя та підготовлені люди, які здатні її використовувати.

Нагадаємо, 30 квітня Україна та Сполученні Штати підписали угоду щодо видобутку корисних копалин. Вона надає США привілейований доступ до нових інвестиційних проектів для розробки природних ресурсів, включаючи алюміній, графіт, нафту та природний газ.

У РНБО вже прокоментували підписання угоди, зазначивши, що це є важливим кроком для нашої країни. Також прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що після цього Україна та США повинні будуть підписати ще дві технічні угоди — про створення спільного інвестиційного фонду та про його фінансування.