Україна не отримувала сигналів від РФ щодо припинення вогню / © Associated Press

Реклама

Київ не отримував жодного підтвердження від Росії про нібито угоду про припинення вогню.

Журналіст The Financial Times Крістофер Міллер повідомив про це зі слів українських чиновників.

Цю інформацію він опублікував у Twitter, посилаючись на українських представників.

Реклама

«Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін погодився не обстрілювати Київ протягом тижня через сильні морози в столиці України після того, як президент США особисто попросив його зробити це. Українські чиновники дізналися про це лише з висловлювань Трампа, не отримували сигналів від Росії та не впевнені, що припинення вогню справді існує», — написав він.

Раніше Дональд Трамп особисто заявив, що нібито домовився з очільником РФ Путіним про тимчасове припинення обстрілів Києва через низькі температури в місті. Українська сторона, однак, підтверджень з боку РФ не отримала.

Речник Кремля Дмитро Пєсков раніше також не став коментувати інформацію щодо «енергетичного перемир’я». Тож у Кремлі заяву не підтверджують, але і не спростовують.

Тим часом так звані «військові кореспонденти» розповідають про нібито запроваджене «енергетичне перемир’я». За їхніми даними, від 29 січня начебто заборонено завдавати ударів по будь-яких об’єктах у Києві та Київській області, а також по будь-яких об’єктах енергетичної та критичної інфраструктури по всій Україні.