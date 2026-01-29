ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
543
Час на прочитання
1 хв

Угода про припинення вогню: чи отримувала Україна сигнал від РФ після заяви Трампа — FT

Дональд Трамп заявив, що Путін погодився не обстрілювати Київ протягом тижня, але українські чиновники не отримали підтвердження від РФ і не впевнені в дотриманні режиму припинення вогню.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Угода про припинення вогню: чи отримувала Україна сигнал від РФ після заяви Трампа — FT

Україна не отримувала сигналів від РФ щодо припинення вогню / © Associated Press

Київ не отримував жодного підтвердження від Росії про нібито угоду про припинення вогню.

Журналіст The Financial Times Крістофер Міллер повідомив про це зі слів українських чиновників.

Цю інформацію він опублікував у Twitter, посилаючись на українських представників.

«Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін погодився не обстрілювати Київ протягом тижня через сильні морози в столиці України після того, як президент США особисто попросив його зробити це. Українські чиновники дізналися про це лише з висловлювань Трампа, не отримували сигналів від Росії та не впевнені, що припинення вогню справді існує», — написав він.

Раніше Дональд Трамп особисто заявив, що нібито домовився з очільником РФ Путіним про тимчасове припинення обстрілів Києва через низькі температури в місті. Українська сторона, однак, підтверджень з боку РФ не отримала.

Речник Кремля Дмитро Пєсков раніше також не став коментувати інформацію щодо «енергетичного перемир’я». Тож у Кремлі заяву не підтверджують, але і не спростовують.

Тим часом так звані «військові кореспонденти» розповідають про нібито запроваджене «енергетичне перемир’я». За їхніми даними, від 29 січня начебто заборонено завдавати ударів по будь-яких об’єктах у Києві та Київській області, а також по будь-яких об’єктах енергетичної та критичної інфраструктури по всій Україні.

Дата публікації
Кількість переглядів
543
