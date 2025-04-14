Угода про припинення вогню: в ISW пояснили, що вона повинна включати

Угода про припинення вогню / © pixabay.com

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Експерти Інституту вивчення війни (ISW) вказують на необхідність надійних механізмів моніторингу в разі угоди про припинення вогню в Україні або мирної угоди, і поки неясно, які механізми такого моніторингу може запропонувати Захід.

Про це йдеться у звіті ISW.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що поточні американо-російські переговори навряд чи призведуть до «блискавичних результатів», всупереч заявленій президентом США Дональдом Трампом меті досягти загального припинення вогню та тривалої мирної угоди в Україні найближчим часом.

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Крім того, чиновник з російського МЗС Олексій Поліщук заявив в інтерв’ю, що Росія готова брати участь у переговорах, які «враховують сучасні реалії» війни та усувають «першопричини» війни Росії в Україні.

«Коментарі Пєскова та Поліщука відображають постійне неприйняття Кремлем заявленого підходу президента Трампа про встановлення режиму припинення вогню, а потім ведення переговорів щодо ширшої мирної угоди, а також відданість Кремля цілям війни, які несумісні з метою Трампа щодо досягнення тривалого миру в Україні», — йдеться у звіті.

Аналітики зазначають, що будь-яка потенційна угода про припинення вогню або мирна угода повинна включати надійні механізми моніторингу, враховуючи постійні зусилля Кремля показати Україну такою, що порушує припинення вогню по енергетичній інфраструктурі без надання доказів цих ударів і незважаючи на відсутність публічних деталей про умови припинення вогню.

«Залишається незрозумілим, які механізми моніторингу Захід міг би використати для забезпечення дотримання та відстеження потенційного припинення вогню, і чи погодився б Кремль на такі механізми»», — сказано у звіті.

Пєсков і Поліщук 13 квітня повторили постійні заяви Росії про порушення Україною тимчасового мораторію на завдання ударів дальньої дії по енергетичній інфраструктурі.

«Схоже, що російські офіційні особи використовують нечіткі умови припинення вогню та використовують відсутність незалежних механізмів моніторингу, щоб заповнити інформаційний простір необґрунтованими заявами про нібито порушення Україною режиму припинення вогню», — йдеться у звіті.

Ключові висновки ISW за 13 квітня:

Пєсков заявив, що поточні американо-російські переговори навряд чи приведуть до «блискавичних результатів», всупереч заявленій Трампом меті досягти загального припинення вогню та тривалої мирної угоди в Україні найближчим часом.

Будь-яка майбутня загальна угода про припинення вогню або мирна угода повинна включати надійні механізми моніторингу, враховуючи триваючі зусилля Кремля показати Україну такою, що порушує припинення вогню без надання доказів і незважаючи на відсутність публічних деталей про умови припинення вогню. Залишається незрозумілим, які механізми моніторингу Захід міг би використати для забезпечення дотримання та відстеження потенційного припинення вогню, чи погодився б Кремль на такі механізми.

13 квітня російські війська завдали нищівного балістичного ракетного удару по місту Суми, в результаті якого загинули понад 30 осіб.

Українські сили просунулися поблизу Торецька, а російські сили просунулися поблизу Харкова, Борової та Часового Яру.

Нагадаємо, 13 квітня росіяни вгатили по Сумах. У результаті ракетного удару РФ по місту загинули 34 людини, з них 2 дитини. Постраждало 117 осіб, з них — 15 дітей.