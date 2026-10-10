Угода Трампа і Путіна "переграла" переговори щодо закінчення війни: що далі — New York Times

Путін і Трамп / © Associated Press

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Мирні переговори опинилися під загрозою через нову заяву Дональда Трампа. Він оголосив, що США купуватимуть російське дизельне паливо і знімуть із нього санкції до квітня. Оскільки Москва взамін нічого не пообіцяла, це дало Росії додаткові гроші, ослабило позиції України та фактично зупинило дипломатичний процес.

Про це повідомляє The New York Times.

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Мирні переговори України та Росії: що заявили у Кремлі

Одразу після заяви Трампа у Кремлі зазначили, що не бачать підстав для швидкого повернення до перемовин. Радник президента РФ Юрій Ушаков повідомив, що російська сторона лише згодом вирішуватиме, коли саме варто відновлювати діалог.

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Формальний консультативний раунд у Маямі за участю української делегації та американських посланців — Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа — завершився безрезультатно. Паралельно з цими зустрічами Дональд Трамп провів тривалу телефонну розмову з Володимиром Путіним.

Які поступки США запропонували Росії заради перемир’я

Як зазначають джерела, обізнані з перебігом закритих перемовин на саміті ООН, США пропонували Росії такі економічні бонуси за тимчасове припинення вогню:

Розблокування активів. Можливість вивільнення до 100 мільярдів доларів із заморожених на Заході російських суверенних активів як авансового стимулу.

Продаж часток «Лукойлу». План реалізації активів російської компанії групі близькосхідних інвесторів.

Поташ для Білорусі. Дозвіл для Мінська на відновлення експорту калійних добрив.

Українська сторона наполягала на дзеркальних умовах — отриманні аналогічних сум із заморожених коштів РФ або наданні чітких гарантій військової допомоги у разі порушення перемир’я.

Чому поступки Росії можуть зірвати мирні переговори

Колишній посол США в Польщі Деніел Фрід наголосив, що перемовини без жорсткого тиску не спрацюють, а поступки лише заохочують Кремль. На його думку, Москва взагалі не зацікавлена в дипломатії й просто чекає, поки Захід та Україна запропонують їй вигідніші умови. Експерт наголосив на необхідності суворого тиску на агресора.

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«Коли ви починаєте за ними гнатися, вони просто посміхаються та чекають, поки ви купите більші та кращі букети, щоб кинути їм до ніг. Якщо у вас є палиці, беріть їх у руки», — заявив американський дипломат.

Фрід також підкреслив, що такі поступки шкодять безпеці Європи. За його словами, це відбувається саме тоді, коли Росія посилює приховану війну проти європейських країн, а Захід робить вигляд, ніби нічого не діється.

Трамп і Путін домовилися про постачання російського дизеля — останні новини

Нагадаємо, президент США повідомив, що домовився з Володимиром Путіним про великі постачання російського дизеля на американський і світовий ринки. Мінфін США за вказівкою Трампа тимчасово дозволив купувати та імпортувати російське дизельне пальне до 7 квітня 2027 року.

За словами Володимира Зеленського, українська команда прибула до Флориди на дводенні переговори зі США про закінчення війни або енергетичне перемир’я. Він наголосив, що припинення атак на енергетику може стати першим кроком до миру та захисту громадян.

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Тим часом ЗМІ повідомили, що США можуть залишити Україну без розвідданих, якщо Київ не припинить бомбити НПЗ Росії.

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