Угода Трампа з Путіним про дизель: екскомандувач НАТО попередив про ризики для України

Дональд Трамп і Володимир Путін / © ТСН

Реклама

Спроби президента США Дональда Трампа домовитися з Росією про постачання дизельного пального можуть забезпечити Кремль новими доходами для війни проти України. Екскомандувач НАТО Філіп Брідлав застерігає, що США ризикують профінансувати нові російські атаки та послабити Київ.

Про це пише Fox News.

Реклама

Брідлав, який раніше був верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі та очолював Європейське командування США, заявив, що Вашингтон ризикує послабити українські воєнні зусилля, укладаючи угоду з тим, кого він назвав «ворогом».

Реклама

«І тому ми укладаємо угоду з ворогом», — сказав Брідлав, попередивши, що «всі ці гроші підуть на фінансування подальших атак пана Путіна в Україні».

Домовленість Трампа і Путіна про постачання дизелю

За даними Reuters, 10 жовтня російська влада оголосила про часткове скасування заборони на експорт дизельного пального. Рішення набуло чинності негайно та було ухвалене після нової домовленості між Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним щодо постачання російського пального на американський і світовий ринки.

Домовленості передбачають постачання 300 тис. тонн дизельного пального «на американський і світовий ринки». У листопаді очікується ще 500 тис. тонн, а пізніше — додаткове постачання в обсязі 1 млн тонн.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ неодноразово пропонував кроки для зниження напруженості, однак Путін щоразу їх відкидав.

Реклама

«Україна запропонувала багато кроків для деескалації. На всі них Путін мав одну відповідь — „ні“. Ми справді сподіваємося, що він нарешті скаже щось Америці, Україні та всьому світу, що приведе до справжнього й гідного миру», — написав Зеленський у соцмережі X.

За його словами, лише за останні сім днів російські війська здійснили понад 200 атак на українські об’єкти генерації та передавання електроенергії. Крім того, було зафіксовано 17 ударів по об’єктах газової та нафтової інфраструктури.

Глава держави повідомив, що внаслідок російських атак протягом тижня загинули більш як 150 людей, ще понад 700 отримали поранення.

Оголошення Трампа про «енергетичне перемир’я»

Рішення Трампа оголосити про «енергетичне перемир’я» було ухвалене на тлі загострення дискусії між Вашингтоном і Києвом через українські удари дронами по російських нафтопереробних підприємствах. Україна використовує такі атаки як частину стратегії зі скорочення доходів РФ, які можуть спрямовуватися на фінансування війни.

Реклама

На думку Брідлава, Москва та Київ мають принципово різні цілі. Він звинуватив Росію в систематичних ударах по цивільних та критичній інфраструктурі України. Водночас українські атаки на російські енергетичні об’єкти, за словами екскомандувача НАТО, спрямовані на обмеження фінансових ресурсів Кремля.

«Росія продовжує кампанію, яку ми називаємо ударами по цивільних цілях. Іншими словами, Росія атакує український народ і намагається змусити українське суспільство відокремитися від свого президента, президента Зеленського», — сказав Брідлав.

Він також припустив, що адміністрація США може вимагати від Зеленського припинити атаки на російський нафтовий сектор, хоча Україна вважає такі удари важливим елементом тиску на Москву.

«Я очікую, що Сполучені Штати змусять або намагатимуться змусити Зеленського припинити бомбардування нафтохімічної галузі в Росії», — сказав екскомандувач Альянсу.

Трамп раніше неодноразово виступав із критикою українських атак на російські НПЗ. Він стверджував, що такі удари негативно впливають на глобальні постачання дизелю та можуть збільшувати витрати американських фермерів і власників ранчо.

Водночас міністр фінансів США Скотт Бессент заявив про підтримку заходів адміністрації, спрямованих на збільшення доступності дизельного пального на ринку.

«Ми зробимо це, використовуючи всі законні повноваження, які маємо», — сказав Бессент.

За його словами, нова угода є «доброю для американського народу, оскільки дозволить знизити ціни на дизельне пальне».

«Путін ніколи не виконував своїх обіцянок»

Водночас в ефірі ABC News у програмі This Week Зеленський заявив, що Україна могла б провести вибори за умови, якщо Путін погодиться на взаємне припинення вогню терміном на 60 днів. Однак реалізація такого сценарію наразі ускладнена правовими та організаційними обмеженнями, пов’язаними з воєнним станом.

Брідлав, зі свого боку, поставив під сумнів готовність Путіна дотримуватися подібної домовленості. Він звернув увагу на попередні випадки, коли після переговорів російського лідера з американським РФ продовжувала завдавати ударів по Україні.

«Росія ніколи не дотримувалася обіцянки, даної цьому президенту під час цієї війни. Він ніколи не змінював своїх очікувань і ніколи не виконував своїх обіцянок. У трьох із чотирьох великих випадків наступного дня або тієї ж ночі після розмови президента з паном Путіним пан Путін завдавав масштабних ударів по Україні», — розповів екскомандувач НАТО.

Він закликав Вашингтон посилити тиск на Росію та продемонструвати готовність діяти рішучіше.

«Тепер нам потрібна адміністрація, яка демонструє лідерство через силу. Ми постійно говоримо: „сила через могутність“, але коли йдеться про Росію, наша продемонстрована позиція — це продовження конфлікту через слабкість», — висловився Брідлав.

Він також наголосив, що Сполучені Штати мають чітко донести Путіну необхідність припинити війну.

«Він розпочав цю війну. Ця війна має принести користь Росії, і ця війна має залишити пана Путіна при владі. І наша адміністрація повинна сказати йому зупинитися», — сказав екскомандувач НАТО.

Нагадаємо, Трамп домовився з Путіним про постачання російського дизельного пального на американський і світовий ринки. Для цього Мінфін США видав тимчасову ліцензію до квітня 2027 року. За оцінкою Інституту вивчення війни (ISW), цей крок є односторонньою поступкою США без жодних зустрічних дій щодо миру в Україні. Аналітики наголошують, що доходи від продажу нафтопродуктів дадуть Росії додаткові ресурси для фінансування війни та ускладнять зусилля щодо припинення бойових дій.

Новини партнерів