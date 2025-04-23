Дії Трампа є небезпечні для світу

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Пропозиція президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні, яка складається із семи пунктів — точно не мирний план. Це план подальшої війни.

Про це йдеться у статті британської газети The Telegraph.

«Капітуляція, зрада, умиротворення, відмова. Це слова, які краще описують кричущі вибачення мирної угоди, яку адміністрація Трампа зараз розносить по Європі», — зазначають у виданні.

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Автор статті наголосив, що замість того, щоб намагатися вирішити фундаментальні причини війни, а саме неспровоковане вторгнення Росії в суверенну державу, Трамп і його соратники дійшли помилкового висновку, що найкращий спосіб досягти миру в Україні — винагородити Путіна за його відвертий акт військової агресії.

За інформацією видання, суть умов, представлених в односторінковому документі, наданому західним дипломатам, які вчора зустрілися в Лондоні, полягає в дозволі Путіну зберегти майже всю українську територію, яку він захопив після початку свого першого вторгнення в Україну в 2014 році. Натомість українцям — які, безсумнівно, невинна сторона в конфлікті — не дають майже нічого взамін.

Найбільш обурливим припущенням у пропозиції, яку Трамп назвав своєю «останньою пропозицією», є те, що в обмін на припинення Росією бойових дій уздовж нинішньої лінії фронту Вашингтон погодиться де-юре визнати російський контроль над Кримом. Крім того, Росія насолоджуватиметься фактичним визнанням Вашингтоном усіх територій на сході України, які Москва захопила протягом останнього десятиліття чи близько того.

Початок міжнародного хаосу

«Ця поступка не лише винагороджує десятирічні військові зусилля Путіна, спрямовані на знищення незалежності України; це грубе порушення одного з ключових стовпів післявоєнного міжнародного порядку, який постановляє, що суверенна цілісність будь-якої нації є непорушною», — наголошує The Telegraph.

У виданні зауважують, що тепер ніщо не заважатиме Китаю захопити Тайвань або Аргентині Фолклендські острови.

«Капітуляція Трампа перед Москвою не є рецептом для майбутнього миру, а закладає основи для майбутнього конфлікту», — попереджає автор статті.

У The Telegraph просто не можуть повірити, шо Трамп, який вступив на посаду, пообіцявши покласти край війні в Україні за «24 години», міг підготувати документ, який не просто має глибокі недоліки, а являє собою відверту загрозу світовому миру.

Стів Віткофф, спеціальний посланник Трампа, очевидно просто підкорився диктату очільника Кремля.

Загроза для «східного флангу» НАТО

Крім того, угода дозволить розбитим і виснаженим російським військовим перегрупуватися і підготуватися до майбутніх агресивних дій проти європейських кордонів, усвідомлюючи, що навіть якщо такі атаки відбудуться проти країн-членів НАТО, йому нема чого боятися з точки зору американської військової відповіді.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп сьогодні розкритикував Володимира Зеленського і заявив, що президент України «може отримати мир або воювати ще три роки, перш ніж втратити всю країну». Своєю чергою президент України відповів на критику США.