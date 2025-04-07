Угода зі США про копалини: чого очікувати Україні

Україна представить США оновлений проєкт угоди про корисні копалини / © ТСН

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Українська делегація найближчим часом вирушить до США для обговорення оновленого проєкту угоди про корисні копалини.

Основною метою переговорів стане захист національних інтересів України у кількох ключових аспектах.

Що відомо — детальніше читайте у матеріалі ТСН.ua.

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«Нелегкий» процес у Білому домі

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що президент України Володимир Зеленський мав намір підписати угоду про корисні копалини у Білому домі 28 лютого, однак зрештою цього не сталося.

Бессент зазначив, що в Овальному кабінеті Зеленський зірвав те, що мало б бути «легким процесом».

За його словами, РФ була проти укладання цієї угоди, адже вважала, що внаслідок цього утвориться стабільний зв’язок між двома країнами. Підтверджуючи свої слова, він нагадав, як під час візиту до Києва російська армія атакувала столицю.

Бессент підкреслив, що угода про надра — це частина мирного плану президента США Дональда Трампа. Вона має кілька важливих цілей, зокрема:

створення партнерства між США та Україною та зміцнення між ними зав’язків;

створення своєрідного сигналу для РФ, що Америка підтримує Україну;

доказ економічної зацікавленості США в Україні через створення довгострокового партнерства.

Також Бессент заявив, що президент США Дональд Трамп планував використати угоду про корисні копалини з Україною як інструмент для залучення Росії до переговорів. Однак цей задум не був втілений.

Що передбачає оновлена версія угоди

З візитом до Вашингтона прибуде українська делегація, аби обговорити новий проєкт угоди зі США щодо співпраці у сфері видобутку стратегічно важливих мінералів.

Міністерка економіки Юлія Свириденко в інтерв’ю виданню Associated Press повідомила, що українська група (Мінекономіки, Мінфін, МЮ та МЗС) проведе технічні консультації, щоб визначити «червоні лінії» та принципи співпраці. Свириденко наголосила, що поточний текст угоди — лише проєкт США, а не спільна позиція. Україна формує свою переговорну стратегію з допомогою зовнішніх експертів.

AP підкреслило, що розроблення нової угоди стало причиною дискусій як усередині країни, так і у відносинах Києва та Вашингтона.

Після витоку проєкту угоди українські політики звинуватили США в спробі встановити контроль над ресурсами України.

Своєю чергою оновлена версія передбачає фонд для розроблення корисних копалин, але механізми управління не є зрозумілими — Україна у тексті має вигляд формального учасника.

Київ має намір оскаржити ці пункти, посилаючись на попередні домовленості.

Також раніше угода пропонувала створити спільний фонд, куди Україна перераховувала б до 50% доходів від видобутку ресурсів.

За словами Свириденко, попри ситуацію в Білому дому Україна досі готова підписати рамкову угоду, розглядаючи її як інструмент стратегічного партнерства зі США. Згідно з проєктом, кошти фонду мали б йти на відновлення України, без передавання прав власності або контролю Штатам.

Також Свириденко зазначила, що «досвід роботи над попереднім меморандумом показав, що наші команди здатні знаходити збалансовані рішення, які влаштовують обидві сторони».

Нову угоду підписувати не варто?

Українська дипломатка, членкиня координаційної ради Ukraine Facility Platform Лана Зеркаль вважає, що Україні не потрібно підписувати угоду в новій редакції.

«Цю угоду (про корисні копалини — ред.) неможливо перетравити, яка в останній редакції. І я сподіваюсь, що вона не буде підписана в цій редакції», — вважає Зеркаль.

Дипломатка переконана, що підписання угоди в новій редакції може призвести до остаточного руйнування відносин між Києвом та Вашингтоном.

Зеркаль підкреслила, що угода є комерційною, і не може укладатися державою та DFC (американською фінансовою корпорацією), оскільки передбачає нью-йоркський суд, який не має механізмів виконання рішень в Україні.

За словами дипломатки, потрібна міжурядова угода, яка визначить гарантії безпеки для України та захист інвестицій.

Після цього наступним кроком може бути угода, яка визначає, як буде відбуватись інвестування США в розроблення якихось мінералів або будь-чого в Україні.

«Політична катастрофа»

Видання Politico порівнює угоду про корисні копалини з «політичною катастрофою».

Там зауважили, що Україна скористалася пропозицією США, щоб схилити Трампа до подовження підтримки Києва.

Окрім того, якщо ці ресурси отримає РФ, це буде катастрофою для союзників України.

«Однак ця «гра з корисними копалинами» відтоді перетворилася на політичну катастрофу, і Україна може навіть не отримати всіх обіцяних нею величезних ресурсів», — зазначає Politico.

Видання зазначає, що видобуток будь-яких копалин стане в мільярди доларів та може тривати десятиліття.

Як повідомляє видання CBS News, Трамп хоче переглянути умови угоди про українські корисні копалини, вимагаючи вигідніших пунктів у обмін на припинення вогню.

Там зауважили, якщо угоду підпишуть, вона торкнеться півдня України, де є родовища рідкісних металів, зокрема в Запорізькій області.

«Червоні лінії»

Експерт економічного дискусійного клубу Олег Пендзин заявив, що вимоги США в угоді про копалини суперечать економічному суверенітету України.

За його словами, українська делегація вирушить до США, щоб захищати ключові позиції, так звані «червоні лінії», а саме:

відмову від визнання $112 млрд «боргу» за допомогу Байдена;

заборону перенаправлення рентних платежів до спільного фонду;

проти вето США на іноземні інвестиції, адже це загрожує євроінтеграції;

Ретельний план Трампа

Видання The Independent повідомило, що угода з Україною є не просто забаганкою Трампа, а ретельно спланованою угодою американського лідера, яка піде на користь економіці США.

Там зауважують, що українські надра містять 22 з 34 критичних мінералів, визначених ЄС як необхідні для забезпечення енергетичної безпеки. Окрім того, в Україні розташоване одне зі світових геологічних утворень, що має назву «Український щит».

Упродовж змін клімату там утворилися сприятливі геологічні умови для формування низки родовищ корисних копалин, які у сучасному світі мають вирішальне значення для промисловості.

Як зазначають автори, світ «прагне до декарбонізації, підвищуючи попит на найважливіші мінерали». Зокрема, електромобілі, вітряні турбіни та сонячні батареї потребують літію, кобальту та рідкісноземельних елементів, які є в України.

The Independent повідомляє, що чимало українських родовищ залишилося нерозвіданими через вторгнення Росії, а також що для видобутку ключових рідкісноземельних металів необхідно вкласти 10-20 млн доларів у геологорозвідку.

Автори статті наголошують, що Україна посідає:

третє місце у світі з видобутку рутила — 15,7% від загального обсягу;

шосте місце серед найбільших виробників залізної руди та титану;

сьоме місце серед виробників марганцевої руди.

Зокрема, Україна володіє найбільшими в Європі запасами урану, а також найбільшими у світі розвіданими запасами марганцевих руд.

Раніше ми повідомляли, що західні ЗМІ критично оцінили останній проєкт угоди про корисні копалини від США. Також відомо, що Україна вже почала консультації зі США щодо тексту цієї угоди.

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