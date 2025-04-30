Угода про корисні копалини між Україною та США: що відбувається навколо доленосного документа

Угода про корисні копалини між Україною та США перебуває на фінальній стадії / © ТСН.ua

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Україна та США 17 квітня підписали меморандум, який засвідчує намір обох сторін фіналізувати угоду про корисні копалини.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський повідомив, що всі пункти угоди, які суперечили українському законодавству, виключили.

Тепер, коли обидві країни стоять на порозі підписання історичного документа про співпрацю, виникли певні «перешкоди».

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Детальніше — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Що передбачає фінальна версія угоди між Україною та США

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в етері телемарафону повідомив, що наразі триває технічний переклад угоди з англійської на українську. Уряд України вже опрацював текст, узгодив основні моменти з міністерствами і готовий підписати документ, щойно надійде підтвердження від Вашингтона.

Шмигаль розповів, що угода стосується спільних інвестицій у відновлення України між США та Україною. Очікується, що вона буде підписана найближчим часом, можливо, вже за добу. Після цього планується укладення ще двох угод — технічної та економічної — щодо створення і фінансування інвестиційного фонду.

Прем’єр-міністр наголосив, що угода є партнерською: фонд буде створено на умовах рівної участі двох сторін (50/50) в управлінні та фінансуванні.

Шмигаль заявив, що внески до фонду будуть грошовими. США можуть зараховувати нову військову допомогу як свій внесок, але Україна зберігає контроль над своїми природними ресурсами та інфраструктурою.

Україна вноситиме 50% коштів через нові ліцензії та ренту на корисні копалини. Попередня допомога і борги не стосуються цієї угоди.

Фонд працюватиме щонайменше 10 років, спрямовуючи кошти на відновлення і розвиток української економіки. Угода також передбачає зняття митних бар’єрів та залучення міжнародних партнерів для спільних проєктів. Можливі угоди типу «take or pay».

«Так, можуть бути і угоди про викуп тієї чи іншої продукції українського виробництва за правилами take or pay. Тобто оплати і забери, або просто оплачуєш і хочеш — береш, хочеш — не береш. Такий принцип», — резюмував він.

Угода про корисні копалини близька до підписання

Україна та США перебувають на фінальній стадії підготовки важливої угоди про співпрацю у сфері природних ресурсів, підписання якої може відбутися вже цього тижня, повідомляє Bloomberg.

Видання зауважує, що важливим аспектом угоди є те, що американська сторона згодна зараховувати до свого внеску лише нову військову допомогу, надану після підписання документа, без урахування попередніх постачань.

Угода чітко закріплює збереження Україною повного контролю над власними природними ресурсами та не суперечить євроінтеграційним прагненням країни.

Bloomberg зазначає, що угода про корисні копалини розглядається як стратегічний крок у довгостроковій перспективі, спрямований на підтримку відбудови та модернізації України після руйнівних наслідків російської агресії.

«Перешкоди в останню хвилину»

Коли все вже начебто було готове, Україна та США зіткнулися з «перешкодами» на фінішній прямій до підписання угоди про співпрацю у сфері корисних копалин, повідомляє Financial Times.

Як зазначає видання, ключовою точкою розбіжностей стала вимога американської сторони одночасно підписати як рамкову угоду, так і детальний документ про створення інвестиційного фонду. Своєю чергою українські представники наполягають на необхідності парламентської ратифікації документа, що і стало причиною тимчасової затримки.

Financial Times зазначає, що запланована угода передбачає створення спільного інвестиційного механізму для розвитку видобувної промисловості, енергетичного сектору та супутніх технологій в Україні.

Але як повідомляють джерела FT, проблеми виникли, коли літак Свириденко прямував до Вашингтона, а команда Бессента повідомила, що вона має «бути готовою підписати всі угоди або повернутися додому».

Поточні переговори стали «напруженими» через різницю в підходах до процедури укладення угоди. Американські представники висловили занепокоєння, що процедура парламентського затвердження може вплинути на прозорість процесу. Водночас вони залишають можливість для підписання документів уже 30 квітня за умови повернення України до попередніх домовленостей.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що українська сторона внесла зміни до угоди про корисні копалини в останню хвилину.

Однак він оцінює ймовірність успішного завершення переговорів як рівну, вказуючи на те, що є шанс досягти згоди.

«Наша сторона готова підписати. Українці вирішили минулої ночі внести деякі зміни в останню хвилину. Ми впевнені, що вони переглянуть це. І ми готові підписати сьогодні вдень, якщо вони це зроблять», — сказав міністр.

На противагу заяві Бессента, джерело в Офісі президента України повідомило «Суспільному», що Україна не пропонувала правки до проєкту міжурядової угоди щодо надр і рідкісноземельних металів.

США знову тиснуть на Україну

Президент Київської школи економіки Тимофій Милованов підкреслює, що США вимагають від України підписання одразу трьох угод щодо корисних копалин, інакше Штати погрожують вийти з мирних переговорів.

Експерт наголошує, що задовольнити вимогу США юридично неможливо.

«США хочуть, щоб Україна сьогодні підписала одразу три угоди щодо корисних копалин, а не одну, інакше погрожують, що угоди взагалі не буде (так, угод саме три!). Але це юридично неможливо. США знову ламають нас. Якщо вийде, то суди пізніше анулюють дві з цих трьох угод. Попри це, американська сторона наполягає», — написав Милованов у Facebook.

Експерт роз’яснив, що наразі Україна може підписати лише міжурядову угоду.

Дві інші — комерційна та технічна — потребують ратифікації парламентом, і якщо їх підпишуть примусово, суди згодом їх скасують.

США знають про ці юридичні обмеження, але тиснуть на Україну, щоб отримати швидку політичну перемогу.

«Але США хочуть швидкої перемоги і погрожують піти з переговорів, якщо всі три угоди не будуть підписані сьогодні», — зазначив Милованов.

Угода про корисні копалини може змінити позицію Трампа

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що підписання угоди між Україною та США про співпрацю у сфері корисних копалин може стати важливим чинником, який змусить Дональда Трампа переглянути свій підхід до мирного врегулювання війни в Україні.

За його словами, угода створить додаткові економічні та політичні зв’язки між країнами, що ускладнить для президента США можливість вийти з переговорного процесу.

«Якщо ви маєте стратегічну партнерську угоду, і у вас тут є якісь активи чи є якісь доходи, ви ж не будете цю територію віддавати прямому конкуренту», — наголосив Подоляк.

Радник також вказав на те, що Трамп, як світовий лідер, зацікавлений у демонстрації своєї ролі у глобальних процесах.

Трампу неможливо вийти, він набагато більший гравець, ніж Росія. І він хоче, навпаки, закріпити за собою позицію домінантного гравця у глобальному політичному процесі», — пояснив радник.

Водночас він підкреслив, що Україна готова до комерційної співпраці зі США, що принесе вигоду обом сторонам.

Подоляк переконаний, що Україна має раціонально підходити до партнерства зі США, але, безсумнівно, розвиватиме ці відносини, відстоюючи власні інтереси.

Нагадаємо, Трамп вимагав від Зеленського укласти угоду про корисні копалини якомога швидше.

Водночас міністр фінансів України Сергій Марченко наголошував, що Україна та США все ще мають питання, які потрібно вирішити перед підписанням угоди.

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