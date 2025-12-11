Угоди Трампа не спрацюють: експерт назвав ключову умову справжнього миру в Україні

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що здатен вплинути на переговорний процес між Україною та Росією й укласти угоду про завершення війни. Проте такі плани приречені, якщо не усунути першопричину конфлікту.

Про це сказав військовий оглядач Денис Попович для «24 Каналу».

За словами експерта, стиль Трампа, який полягає у швидкому укладанні домовленостей, раніше не давав результатів. Він навів приклад із ХАМАС та Ізраїлем: попри угоди, бойові дії відновилися.

«Мало підписати мирну угоду. Треба усунути першопричини війни», — наголосив Попович.

Оглядач пояснює: корінь конфлікту між Україною та Росією — імперіалістична політика Кремля та прагнення повернути Україну як колонію.

Поки ця політична установка не буде ліквідована, будь-які мирні документи залишатимуться тимчасовими та приреченими на зрив.

Тому лише усунення імперських амбіцій Росії дасть шанс на стабільний мир. Інакше Москва знову повертатиметься до агресії, незалежно від формальних угод.

