Угорщина готова розблокувати вступ України до ЄС: чого очікує натомість

Петер Мадяр / © Associated Press

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Україна та Угорщина досягли домовленості щодо розширення прав угорської національної меншини на Закарпатті, а Будапешт у відповідь готовий погодитися на відкриття першого переговорного кластера про вступ України до Європейського Союзу.

Про це повідомив прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр у Facebook.

За його словами, після кількох тижнів переговорів між угорськими та українськими експертами сторони досягли повної згоди щодо розширення мовних, освітніх, культурних і політичних прав угорської громади в Україні. До консультацій також були залучені політичні організації та церковні структури закарпатських угорців.

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Мадяр заявив, що українська влада взяла на себе зобов’язання найближчим часом імплементувати узгоджені зміни до національного законодавства. Крім того, відповідні кроки мають бути включені до плану дій України перед ЄС.

«Завдяки цьому наші закарпатські співвітчизники матимуть набагато ширші освітні, культурні, мовні та політичні права, ніж раніше», — зазначив очільник угорського уряду.

Він додав, що після виконання Україною взятих зобов’язань угорський уряд погодиться на відкриття першого переговорного кластера щодо членства країни в Євросоюзі.

Водночас Мадяр наголосив, що Будапешт не підтримує прискорену процедуру вступу України до ЄС. За його словами, якщо Київ у майбутньому завершить усі 33 переговорні розділи, згруповані в 6 тематичних кластерів, в Угорщині буде проведено юридично обов’язковий референдум щодо підтримки членства України в Європейському Союзі.

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Нагадаємо, раніше новий угорський уряд на чолі з Петером Мадяром натякнув на готовність зняти вето, яке дозволить Україні й Молдові вже 15 червня офіційно розпочати перший етап переговорів про вступ до ЄС.

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