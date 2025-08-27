Угорщина хоче заблокувати мільярди для України: вже подала позов проти ЄС

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан / © Associated Press

Уряд Угорщини оскаржує в Суді Європейського Союзу рішення Ради ЄС щодо використання доходів від заморожених російських активів для фінансової підтримки України.

Про це йдеться у позові, опублікованому на сайті Суду Євросоюзу.

У позові, поданому ще в липні 2025 року, Будапешт заперечує правомірність рішення Ради від 21 травня 2024 року. Згідно з яким ці кошти мають надходити до Європейського фонду миру. Цей фонд створили у 2023 році для фінансування військових та оборонних ініціатив у рамках спільної зовнішньої політики ЄС. З нього, зокрема, компенсується військова допомога, яку країни-члени надають Україні.

Крім того, Угорщина вимагає визнати недійсним рішення самого Європейського фонду миру від березня 2025 року про використання доходів від російських активів. Позиція Будапешта полягає в тому, що його утримання від голосування під час ухвалення рішення в Раді ЄС не є фактичною згодою на надання такої допомоги.

25 серпня 2025 року Суд ЄС прийняв позов до розгляду, що робить його офіційним предметом судового розгляду.

Нагадаємо, міністри закордонних справ Словаччини та Угорщини поскаржилися Єврокомісії на українські атаки понафтопроводу «Дружба», через які до цих країн було припинено постачання російської нафти. Міністри заявили, що інфраструктуру нафтопроводу вже втретє було порушено протягом дев’яти днів.

А вже 20 серпня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто повідомив, що нафтопровід «Дружба» відновив роботу.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна завжди підтримувала дружбу з Угорщиною. А тепер ці відносини залежить від позиції офіційного Будапешта.