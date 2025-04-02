- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 466
- Час на прочитання
- 1 хв
Угорщина може вийти з Міжнародного кримінального суду: у ЄС прокоментували
ЄС офіційно не отримував від Угорщини жодного повідомлення.
У ЗМІ з'явилася інформація, що Угорщина вийде із Міжнародного кримінального суду. У Європі відреагували на можливі події Будапешта.
Про це на брифінгу в Брюсселі заявила представник Єврокомісії Аніта Гіппер, пише ЄП.
За її словами, Єврокомісії бачили ці повідомлення. Втім, офіційно не отримували від Угорщини жодного повідомлення.
"Якщо це дійсно так, то ми глибоко шкодуватимемо, якщо якась із країн-членів вирішить вийти з МКС", - підкреслила Гіппер.
Статут МКС дозволяє країні-підписанту Римського статуту вийти із Суду шляхом подання письмової заяви до генерального секретаря ООН. Рішення про вихід набирає чинності через рік після оповіщення. Це не впливає на зобов'язання співпрацювати з розслідування, додала Гіппер.
Інформація у ЗМІ
Szabad Europa повідомило , що міністр юстиції Угорщини Бенце Тужон на закритій зустрічі з послами оголосив минулого тижня, що країна вийде з МКС.
Зустріч послів відбувалася за особливих обставин. За словами кількох джерел, у залі використовувалися камери з програмою розпізнавання осіб, щоб переконатися, що присутні лише запрошені гості. Дипломати сиділи на стільцях із зазначенням їхніх імен, а якщо хтось запізнювався, час запізнення писався на спинці стільця.
За даними джерел, текст проекту рішення про вихід Угорщини з МКС буде розміщено на сайті парламенту найближчим часом.