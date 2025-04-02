Угорщина може вийти з Міжнародного кримінального суду: у ЄС прокоментували

Прапор Угорщини. / © pixabay.com

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У ЗМІ з'явилася інформація, що Угорщина вийде із Міжнародного кримінального суду. У Європі відреагували на можливі події Будапешта.

Про це на брифінгу в Брюсселі заявила представник Єврокомісії Аніта Гіппер, пише ЄП.

За її словами, Єврокомісії бачили ці повідомлення. Втім, офіційно не отримували від Угорщини жодного повідомлення.

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"Якщо це дійсно так, то ми глибоко шкодуватимемо, якщо якась із країн-членів вирішить вийти з МКС", - підкреслила Гіппер.

Статут МКС дозволяє країні-підписанту Римського статуту вийти із Суду шляхом подання письмової заяви до генерального секретаря ООН. Рішення про вихід набирає чинності через рік після оповіщення. Це не впливає на зобов'язання співпрацювати з розслідування, додала Гіппер.

Інформація у ЗМІ

Szabad Europa повідомило , що міністр юстиції Угорщини Бенце Тужон на закритій зустрічі з послами оголосив минулого тижня, що країна вийде з МКС.

Зустріч послів відбувалася за особливих обставин. За словами кількох джерел, у залі використовувалися камери з програмою розпізнавання осіб, щоб переконатися, що присутні лише запрошені гості. Дипломати сиділи на стільцях із зазначенням їхніх імен, а якщо хтось запізнювався, час запізнення писався на спинці стільця.

За даними джерел, текст проекту рішення про вихід Угорщини з МКС буде розміщено на сайті парламенту найближчим часом.

Дата публікації 20:02, 31.03.25 Кількість переглядів 335 Трамп хоче на третій термін: нові гучні заяви американського президента