Угорщина надаватиме притулок українським чоловікам призовного віку: що заявив Мадяр

Петер Мадяр / © Associated Press

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Хоча Євросоюз вирішив не давати тимчасовий захист українським чоловікам призовного віку, які мають проблеми з військово-обліковими документами, уряд Угорщини заявив, що все одно надаватиме їм притулок.

Про це заявив прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр.

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Угорщина надаватиме притулок українським чоловікам

Очільник уряду нагадав, що Угорщина раніше голосувала проти відповідного кроку ЄС. Водночас учора кабінет міністрів ухвалив рішення самостійно приймати чоловіків, які підлягають призову та тікають на територію країни.

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«Водночас вчора уряд вирішив, що Угорщина діятиме інакше і надалі залишає за собою право, і діятиме таким чином, щоб надавати статус притулку також чоловікам, які підлягають призову, що тікають на територію Угорщини», — сказав Мадяр.

За його словами, це стосується передусім закарпатських угорців, адже таких біженців стає все більше. Прем’єр розкритикував рішення ЄС, назвавши його негідним і незбагненним через те, що воно фактично залишає людей у воюючій країні без європейської допомоги.

«Очевидно, насамперед з огляду на наших закарпатських угорських співвітчизників, таких біженців стає дедалі більше, і, скажу чесно, особисто я, і я це говорив, можливо, вчора і президенту Європейської Ради, і кільком лідерам ЄС, вважаю негідним і незбагненним, що Європейський Союз так вирішив, що він, по суті, замикає батьків і дідусів у країні, що перебуває у стані війни, і не надає їм допомоги, хоча досі правила були іншими», — додав Петер Мадяр.

Тимчасовий захист для українців в ЄС — останні новини

Нагадаємо, у ЄС набули чинності нові умови надання тимчасового захисту українцям, які мають військові обов’язки та подаватимуть заяву вперше.

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Також ми писали, що штамп про виїзд, документи з електронних сервісів і засвідчений переклад: ЄС запровадив додаткові вимоги для частини українців. Нові правила стосуються тих, хто лише починає оформлювати тимчасовий захист.

Раніше ми писали, що міністр міграції Швеції Юган Форсселль запропонував позбавити права на тимчасовий захист у країнах Європейського Союзу українських чоловіків призовного віку, які лише планують звернутися по притулок.

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