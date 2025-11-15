Угорщина направить гроші з Європейського фонду миру Лівану замість України

Петер Сіярто / © Associated Press

Угорщина не використовуватиме свою частку з Європейського фонду миру (European Peace Facility, EPF) для озброєння України. Замість цього Будапешт направить 1,5 млн євро на підтримку збройних сил Лівану.

Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто.

За його словами, Угорщина виділить ці кошти Лівану, оскільки саме ситуація на Близькому Сході, на думку Будапешта, має ключове значення для національної безпеки країни. Сійярто підкреслив, що стабільність Лівану у цьому контексті є одним з пріоритетів уряду.

«Інтереси національної безпеки Угорщини — це мир на Близькому Сході. Ми не будемо використовувати нашу частку у Європейському фонді миру для озброєння України», — заявив Сіярто.

Рішення Будапешта вкотре демонструє його окрему позицію в межах ЄС щодо підтримки України на тлі повномасштабної війни.

Раніше повідомлялося, що прем’єр Угорщини Віктор Орбан, коментуючи корупційний скандал в Україні, заявив про «воєнну мафію», пов’язану з президентом Володимиром Зеленським, та закликав ЄС припинити надавати гроші Києву.

Ми раніше інформували, що речник президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував ініціативи прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо завершення війни в Україні.