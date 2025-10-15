Угорщина не відмовиться від енергоносіїв Росії: Сіярто виправдав залежність від Москви

Петер Сіярто. / © Associated Press

Угорщина не буде відмовлятися від російських енергоносіїв, бо нібито країна постраждає від цього.

Про це заявив міністр закордонних справ країни Петер Сіярто під час свого візиту до Москви, пише Reuters.

Сіярто наголосив, мовляв, Будапешт не прийме зовнішнього тиску, коли йдеться про рішення щодо енергопостачання. Бо, наголосив він, національні інтереси мають першочергове значення.

"Росія нас ніколи не підводила. Постачання завжди надходили... Контракти завжди виконувалися. І моє питання полягає лише в тому, чому ми повинні розривати ці відносини", - зауважив угорський міністр.

Зауважимо, Сіярто брав участь у форумі "Російський енергетичний тиждень" у той час, коли міністри оборони НАТО зустрілися у Брюсселі, аби обговорити військову допомогу Україні.

Reuters наголошує, що такі дії угорського політика підкреслюють розбіжності Будапешта з більшістю інших членів альянсу щодо питання відносин з РФ.

Нагадаємо, минулого тижня Reuters із посиланням на європейських дипломатів повідомило про те, що Євросоюз визначився з відмовою від нафти і газу з Росії до 2028 року. За планом, вже від січні 2026-го розпочнеться поступове припинення постачання. Саме тоді буде заборонено імпорт російського газу за новими контрактами.

Натомість Угорщина виступає проти і нібито має багато причин, чому не може відмовитися від російських енергоносіїв. Прем’єр Віктор Орбан заявив, якщо Будапешт відмовиться від російських енергоносіїв, то ВВП країни впав би на чотири відсоткові пункти, що мало б негативні наслідки. Мовляв, сотні тисяч сімей розорилися би, оскільки комунальні послуги сильно б здорожчали.