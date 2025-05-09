Угорщина роздмухує шпигунський скандал: з країни вислали двох українських дипломатів

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто / © скриншот з відео

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У відповідь на викриття угорських агентів на Закарпатті Міністерство закордонних справ Угорщини звинуватило двох співробітників українського посольства у шпигунстві та вислало їх з країни.

Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, опублікувавши на своїй сторінці у Facebook відеозвернення з коротким підписом: «Надзвичайно — ми висилаємо українських шпигунів».

«Від початку війни в Україні дедалі посилюється антиугорська пропагандистська кампанія. Остання кампанія з очорнення угорців має точно таку ж причину, як і попередні. Ми, угорці, хочемо миру, ми кажемо «ні» війні», — наголосив Сіярто.

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Він нагадав, що Угорщина «ніколи не постачала і не постачатиме» зброю Україні і не дозволить втягнути себе у війну. І саме в цьому Сіярто бачить «причину наклепницьких дій, які українці нещодавно розпочали проти Угорщини».

Ба більше, угорський міністр натякнув, що саме від угорців залежить подальша доля України, адже вони «будуть ухвалювати рішення», чи може наша країна стати членом ЄС.

«Ми не потерпимо таких наклепницьких дій, що постійно відбуваються в Україні проти Угорщини та угорського народу. Тому сьогодні ми вислали з Угорщини двох шпигунів, які працювали під дипломатичним прикриттям в посольстві України в Будапешті. Кілька хвилин тому ми передали це рішення та список імен послу України в Будапешті», — повідомив Петер Сіярто.

Нагадаємо, очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто закликав до обережності, але прямо не заперечив, що СБУ нещодавно затримала угорських шпигунів на Закарпатті.

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