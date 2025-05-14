Угорщина та Словаччина підтримали санкції ЄС проти Росії: в чому причина

ЄС схвалив 17-й пакет антиросійських санкцій / © ТСН.ua

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Найбільш дружні до Росії члени ЄС — Угорщина та Словаччина — проголосували за ухвалення 17-го пакету європейських санкцій.

Про це пише Euractiv.

У середу, 14 травня, представники держав-членів ЄС погодили новий пакет обмежень щодо Росії, щоб посилити тиск на Москву напередодні очікуваного початку мирних переговорів між Україною та Росією у Стамбулі.

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17-й пакет санкцій включає заборону на видавання віз і замороження активів високопосадовців.

Угорщина та Словаччина, два найбільш проросійські члени ЄС, які, як і раніше, сильно залежать від імпорту російських енергоносіїв, підтримали новий пакет санкцій. За словами європейських дипломатів, «друзі Путіна» не стали блокувати рішення ЄС, бо вважають новий пакет санкцій «відносно слабким».

Водночас міністри фінансів Швеції та Литви відкрито закликали до 18-го пакету санкцій після того, як Росія проігнорувала ультиматум ЄС з вимогою погодитися на 30-денне припинення вогню.

Єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс у вівторок, 13 травня, заявив, що Брюссель «готовий продовжувати чинити тиск на агресора — як з погляду нових санкцій, так і з погляду жорсткішої реалізації» чинних обмежень, якщо не буде досягнуто мирної угоди. Домбровскіс додав, що «найефективніший спосіб скоротити потік доходів для російської військової машини» — це обмежити доходи Москви від експорту енергоносіїв.

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Нагадаємо, за словами голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, 17-й пакет санкцій спрямований на зменшення здатності Росії фінансувати війну проти України, зокрема через нові обмеження на високотехнологічні компоненти військового призначення та морське транспортування нафти.